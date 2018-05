Hamilton en Bottas verwachten dat Red Bull sterkste team is in Monaco

"Monaco wordt een serieuze uitdaging voor ons. Het wordt lastig om de andere teams te verslaan", zegt Hamilton dinsdag tegen Autosport.

De leider in de WK-stand heeft vooral hoge verwachtingen van Red Bull, het team van Max Verstappen en Daniel Ricciardo.

"Ricciardo was in Spanje erg snel in de laatste sector, waar het vooral op downforce aankomt. Daarom zullen ze in Monaco ook snel en erg lastig te verslaan zijn."

Op het smalle stratencircuit in het prinsdom zijn de rechte stukken relatief kort, waardoor de auto's met goede downforce, zoals de Red Bulls, in het voordeel zijn.

Bottas

Bottas vreest opnieuw een lastig weekend in Monaco. "We weten dat dit niet onze beste race van het jaar wordt. Ik denk dat Red Bull erg sterk zal zijn. Ferrari had vorig jaar poleposition, dus het wordt een zwaar weekend."

Kimi Raikkonen startte vorig jaar van pole en zag zijn teamgenoot Sebastian Vettel winnen. Omdat inhalen in Monaco erg lastig is, ligt de focus voor veel teams er op de kwalificatie.

"Als we blijven leren zoals we het hele seizoen al doen, kunnen we hopelijk een goed weekend hebben. Het wordt erg belangrijk dat de auto tijdens de kwalificatie goed is", denkt Bottas.

Vorig jaar kende Mercedes een teleurstellende race in Monaco. Hamilton en Bottas kwamen niet verder dan respectievelijk de zevende en vierde plaats.

Wolff

Teambaas Toto Wolff vreest dat Mercedes ook dit jaar niet mee gaat doen om de eerste plaats. Hij is "hevig bezorgd" over de kansen van de Duitse renstal in Monaco.

"De laatste jaren hebben we circuits gezien die ons erg goed lagen en circuits waar we niet perfect waren. Het is lastig om het DNA van de auto te veranderen. Monaco, Boedapest en Singapore zijn allemaal banen waarop we tegenvallend presteerden de laatste jaren."

Mercedes heeft qua topsnelheid al jaren de beste auto's van de grid, maar in het bochtenwerk is het team vaak minder dan Red Bull en Ferrari.

"We hebben nog steeds niet uit kunnen vinden waarom onze auto's traag zijn in de bochten van Monaco", vertelt Wolff.

Op donderdag om 11.00 en 15.00 uur zijn de eerste vrije trainingen op het Circuit de Monaco. De derde training begint zaterdag om 12.00 uur, gevolgd door de kwalificatie om 15.00 uur. De race gaat zondag om 15.10 uur van start.