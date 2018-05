Verstappen: 'In Monaco kans om jongste coureur ooit op pole te worden'

"Hoe minder rechte stukken, hoe beter voor ons. Dus in Monaco hebben we absoluut de beste kans op pole", zegt de coureur van Red Bull Racing tegen NUsport.

Verstappen durft tijdens de Jumbo Racedagen in Zandvoort nog niet te zeggen of een pole in het prinsdom realistisch is. "Het is even afwachten hoe de trainingen gaan om te weten of we in Monaco echt snel kunnen zijn. We gaan het zien."

Zondag is Verstappen twintig jaar en 239 dagen oud. Hij kan alleen dit jaar nog het record van de jongste coureur op poleposition op zijn naam krijgen. Sebastian Vettel was 21 jaar en 72 dagen toen hij pole pakte bij de Grand Prix van Italië.

"Met dat record ben ik niet echt bezig", zegt Verstappen. "Ik probeer gewoon altijd het best mogelijke resultaat te halen."

"Het zijn sowieso niet de records die ik wil hebben. Ik ben dan toevallig met veel dingen de jongste, maar voor mij is dat niet belangrijk. Ik wil gewoon nog een aantal podiumplekken halen dit seizoen en hopelijk een paar overwinningen."

Records in de Formule 1 Jongste deelnemer: Max Verstappen 17 jaar 166 dagen – GP Australië 2015

Jongste coureur in de punten: Max Verstappen 17 jaar en 180 dagen – GP Maleisië 2015

Jongste leider in race: Max Verstappen 18 jaar 228 dagen – GP Spanje 2016

Jongste coureur op het podium: Max Verstappen 18 jaar 228 dagen – GP Spanje 2016

Jongste GP-winnaar: Max Verstappen 18 jaar 228 dagen – GP Spanje 2016

Jongste coureur met snelste ronde: Max Verstappen 19 jaar 44 dagen – GP Brazilië 2016

Jongste coureur op poleposition: Sebastian Vettel 21 jaar 72 dagen – GP Italië 2008

Jongste leider WK-stand: Lewis Hamilton 22 jaar 126 dagen – na GP Spanje 2007

Jongste wereldkampioen: Sebastian Vettel, 23 jaar 134 dagen – 2010

Ricciardo

Daniel Ricciardo bewees in de kwalificatie in Monaco dat het mogelijk is om in een bolide van Red Bull de snelste te zijn. De Australische teamgenoot van Verstappen greep daar in 2016 zijn eerste en tot dusver enige pole in zijn carrière.

"Ik denk dat we ook dit jaar een goede kans hebben op poleposition. Het gaat close worden met ons, Ferrari en Mercedes", zegt Ricciardo.

Tijdens het vorige Grand Prix-weekend in Barcelona was Red Bull de snelste in de derde sector, met veel technische en trage bochten. Dat geeft het team vertrouwen om op het trage stratencircuit in Monaco voor de winst te kunnen gaan.

"Een pole helpt wel als je daar wilt winnen", zegt Ricciardo, om lachend te vervolgen: "Net als een goede pitstop." In 2016 kon hij zijn pole niet omzetten in een zege, omdat hij kostbare tijd verloor toen de monteurs niet klaarstonden voor een bandenwissel.

Verstappen: "De focus in het weekend ligt op de kwalificatie. Tijdens de race wordt het sowieso een éénstopstrategie. Want ook al zijn je banden versleten, ze kunnen je toch niet inhalen op het smalle circuit."

Kwalificatiestrijd

Als de Red Bulls om pole kunnen strijden tijdens de kwalificatie in Monaco, dan is Verstappen op papier de grootste kanshebber. Vorig jaar won de Nederlander de kwalificatiestrijd met 14-6 van Ricciardo en ook in 2018 doet hij het beter dan zijn teamgenoot.

"Max staat nu 3-2 voor, dus ik moet gelijk zien te maken", zegt Ricciardo. "Ik had daar in 2016 de pole, maar Max versloeg me vorig jaar in de kwalificatie, dus we hebben allebei de potentie om het goed te doen."

Op donderdag om 11.00 en 15.00 uur zijn de eerste vrije trainingen op het Circuit de Monaco. De derde training begint zaterdag om 12.00 uur, gevolgd door de kwalificatie om 15.00 uur. De race gaat zondag om 15.10 uur van start.