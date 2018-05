Bottas heeft gevoel dat hij lachende derde kan worden in WK-strijd

"Ik heb het idee dat ik kans maak op de titel", zegt de 28-jarige Bottas in gesprek met Motorsport.com. "Ik voel dat het mogelijk is, al kan ik niet in de toekomst kijken."

Na vijf van de 21 races bezet de Finse coureur de derde plaats in de stand, met 37 en twintig punten achterstand op respectievelijk de Britse leider Hamilton en de Duitse nummer twee Vettel.

"Ik denk dat ik het voor een groot deel in eigen hand heb en dat het vooral zal afhangen van mijn eigen presteren", stelt de drievoudig Grand Prix-winnaar. "Maar ik zie het als een feit dat ik een kans heb op de titel."

Hoewel het gat met zijn teamgenoot Hamilton al aanzienlijk is, zou Bottas niet weten in welk opzicht hij onderdoet voor de huidige leider en regerend kampioen. "Het gaat in de Formule 1 om kleine details. Ik kan zo niet één ding aanwijzen."

"Lewis is een vrij complete rijder, maar ik heb het gevoel dat ik ook steeds vollediger word. Wanneer er verschillen tussen ons zijn op het circuit, dan gaat het altijd om heel kleine dingen."

Focus

Na een matige seizoensstart in Australië, waar hij zich tevreden moest stellen met de achtste plek, werd Bottas liefst drie keer tweede. Tussendoor viel hij door een lekke band ook nog een keer uit toen hij in leidende positie reed op het stratencircuit in Baku.

"Ik had eind vorig jaar al het gevoel dat ik op een goed niveau begon te komen en naar mijn idee heb ik die lijn door kunnen trekken in het nieuwe jaar. Het voelt anders nu. In plaats van dat je de hele tijd energie moet steken in het leren van nieuwe dingen, kun je je gelijk focussen op presteren. Dat is wel een verschil."

Risico's

Al met al is Bottas dus goed te spreken over het eerste kwart van het seizoen, maar hij benadrukt dat het altijd nog beter kan en moet. Daarvoor wil hij echter geen onnodige risico's nemen.

"Natuurlijk wil je altijd een goed resultaat scoren, maar vanaf een bepaald moment komt daar wel wat risico bij kijken. Ik rijd altijd met het kampioenschap in het achterhoofd. Een Formule 1-seizoen is net een marathon. Het gaat erom dat je over 21 races de beste bent."

Volgende week is voor Bottas de eerstvolgende mogelijkheid om zijn achterstand ten opzichte van zijn twee voornaamste rivalen te verkleinen. Dan strijkt het Formule 1-circus neer in Monte Carlo, voor de Grand Prix van Monaco.