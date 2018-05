FIA verbiedt 'aerodynamische spiegels' van Ferrari

Ferrari vestigde met het foefje de aandacht op zich bij de Spaanse Grand Prix, maar de FIA vindt dat het team op deze manier een te groot aerodynamisch voordeel kreeg.

Spiegels mogen van de federatie wel aan de halo worden bevestigd, maar alleen als het aerodynamische effect minimaal is.

"Hoewel de FIA accepteert dat teams onderdelen ontwerpen om auto's sneller te maken, moeten de aerodynamische voordelen worden beperkt", meldt de FIA donderdag in een verklaring.

"Daardoor moeten alle bevestigingen een zinvolle en structurele bijdrage leveren aan de auto en onder of binnen de spiegels worden gemonteerd."

De FIA geeft toe dat de regels met betrekking tot spiegels momenteel niet waterdicht zijn. "Maar we zullen ernaar streven om in de nabije toekomst vollediger te zijn in de regels met betrekking tot de spiegelpositie, bevestigingen en zichtbaarheid. We streven naar unanieme steun voor dergelijke veranderingen voor 2019."

Teleurstellende race

Het experiment op het Circuit de Catalunya leverde Ferrari weinig op, want het Italiaanse team kende een teleurstellende race. Sebastian Vettel eindigde achter Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en Max Verstappen als vierde, terwijl teamgenoot Kimi Raikkonen de finish niet haalde.

In de strijd om de wereldtitel doet Ferrari nog wel volop mee met een tweede plek voor Vettel en een vierde plaats voor Raikkonen. De Grand Prix van Barcelona was de vijfde van het seizoen en de eerste in Europa.

De volgende race staat volgende week zondag (27 mei) in Monaco op het programma. Voor de zomerstop van vier weken zijn achtereenvolgens ook Canada, Frankrijk, Oostenrijk, Groot-Brittannië, Duitsland en Hongarije nog aan de beurt.