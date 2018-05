Honda geeft Red Bull de tijd voor beslissing over motordeal

Het team van Max Verstappen rijdt nu nog met een krachtbron van Renault, maar het contract met de Franse fabrikant loopt eind dit jaar af. Red Bull is al enige tijd in gesprek met Honda, maar tot een overeenkomst kwam het nog niet.

Honda-baas Masahi Yamamoto vindt dat geen probleem. "We zien het als een positief gegeven. Het betekent dat we meer tijd hebben om ons meer te oriënteren", zegt de Japanner donderdag tegen Autosport.com.

"Het is echt groots voor Honda om met een topteam als Red Bull in zee te gaan. Dat legt ons een bepaalde druk op. We moeten veel dingen heel goed overwegen; kunnen we echt omgaan met de grootte van Red Bull?"

Als Red Bull en Honda besluiten om te gaan samenwerken, dan wordt er een contract gesloten voor 2019 en 2020. In 2021 treedt een nieuw motorreglement in werking.

Toro Rosso

Honda was van 2015 tot en met 2017 zonder succes motorleverancier van McLaren. Dit seizoen levert het bedrijf de krachtbron aan Toro Rosso, het dochterteam van Red Bull.

"Het was een moeizame periode met McLaren, maar het was ook een heel goede en kostbare ervaring", kijkt Yamamoto terug op de samenwerking met het Britse team. "We hebben nu bovendien een goede ervaring met Toro Rosso. Als we gaan samenwerken met Red Bull, zal het niet dezelfde situatie opleveren als met McLaren."

Paardenkrachten

Red Bull rijdt sinds 2007 met een Renault-motor, die de laatste jaren naar sponsor Tag Heuer vernoemd is. Met name vorig jaar liet de motor qua betrouwbaarheid en vermogen veel te wensen over.

Ook tijdens de afgelopen Grand Prix van Spanje klaagde Verstappen nog over het gebrek aan paardenkrachten bij de Renault-krachtbron. Dat speelt de Nederlander met name in de kwalificatie parten.

Dit jaar won Daniel Ricciardo de Grand Prix van China en eindigde Verstappen als derde in Barcelona, maar dat zijn vooralsnog de enige podiumplaatsen voor Red Bull. De volgende Grand Prix is op 27 mei in Monaco.