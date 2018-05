Felipe Massa komende drie seizoenen actief in Formule E

De 37-jarige Massa heeft dinsdag voor drie jaar getekend bij het Monegaskische team Venturi, dat mede opgericht is door acteur Leonardo DiCaprio.

"Formule E is in korte tijd een geweldige competitie geworden", zegt de Braziliaanse coureur op de site van zijn nieuwe werkgever. "Ik zal er alles aan doen om bij te dragen aan dit project en hopelijk kan ik meedoen in de top."

Het huidige seizoen van de Formule E, de vierde jaargang in de raceklasse voor elektrische auto's, loopt tot half juli. Het nieuwe seizoen zal later dit jaar nog beginnen. Massa zal eind mei bij een test al voor het eerst in een Formule E-auto stappen.

De voormalig coureur van Sauber, Ferrari en Williams reed tussen 2002 en 2017 in totaal 269 Grands Prix in de Formule 1. Hij won elfmaal een race in de koningsklasse van de autosport. In 2008 werd hij tweede in de WK-stand, vlak achter wereldkampioen Lewis Hamilton.