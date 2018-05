Verstappen zet snelste tijd neer op productieve eerste testdag

De twintigjarige Verstappen stootte in het laatste uur van de middagsessie Carlos Sainz (Renault) van de eerste plek op de tabellen. De Limburger noteerde op supersoftbanden een tijd van 1.17,528. Sainz was op hypersofts een fractie langzamer (1.17,562).

Sebastian Vettel (Ferrari) was 0,131 seconden langzamer dan Verstappen, goed voor de derde plek. Romain Grosjean eindigde als vierde met een tijd van (1.18,449). Met die ronde, gereden op hypersofts, was de coureur van Haas de snelste in de ochtendsessie.

Kampioensleider Lewis Hamilton klokte op softbanden de zesde tijd (1.18,543), maar de Brit van Mercedes was met 151 ronden wel de meest productieve coureur. Verstappen eindigde met zijn 148 ronden op de tweede plek op deze lijst.

"Het ging er vandaag om de auto en de banden nog beter te leren begrijpen'', zei Verstappen in een persbericht van Red Bull. "We hebben kunnen doen wat we van plan waren en alles is goed uitgepakt. Ik ben tevreden over deze dag."

"Het zit er nu op hier in Barcelona wat mij betreft. Mijn volgende stop is komende zondag in Zandvoort, waar ik samen met Daniel Ricciardo en David Coulthard een demonstratie ga verzorgen.''

Podiumplek

Op de tweede testdag in Barcelona komt woensdag niet Verstappens teamgenoot Ricciardo, maar Jake Dennis in actie namens Red Bull Racing. De 22-jarige Brit rijdt als ontwikkelingsrijder normaal gesproken alleen met de simulator bij het Oostenrijkse team.

Verstappen werd zondag nog derde in de Grand Prix van Spanje, waarmee hij zijn eerste podiumplek van het seizoen veroverde.

De eerstvolgende Grand Prix staat over een kleine twee weken op het programma. De coureurs rijden op 27 mei de GP van Monaco.