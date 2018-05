Nieuw contract Hamilton bij Mercedes loopt opnieuw vertraging op

"We hadden de laatste weken andere prioriteiten. We waren niet tevreden over de prestaties van de auto en wilden dat eerst oplossen", aldus Wolff, die Hamilton zondag in Barcelona zijn tweede Grand Prix op rij zag winnen.

De 33-jarige Brit gaat daardoor, na een moeizame seizoenstart, overtuigend aan kop in de WK-stand. Hij ligt op schema voor zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1. Drie titels haalde hij in dienst van Mercedes, dat hem in 2013 overnam van McLaren, en volgens Wolff wil Hamilton ook absoluut niet weg bij de Duitse renstal.

"We willen hem niet kwijt en hij piekert er niet over naar een ander team over te stappen. We hebben gezamenlijk besloten de gesprekken over de afronding van het nieuwe contract even te parkeren."

Jaarsalaris

Begin april zei Wolff ook al dat de contractverlenging van Hamilton een kwestie van tijd was. Naar verluidt kan de coureur een jaarsalaris van 40 miljoen pond (circa 45 miljoen euro) tegemoetzien.

Daarmee wordt hij de bestbetaalde Britse sporter ooit en ook de best verdienende Formule 1-coureur. Het zou gaan om contractverlenging tot 2021.

In 2007 maakte Hamilton zijn debuut in de koningsklasse van de autosport en de teller staat inmiddels op 64 Grands Prix-zeges en 121 podiumplaatsen. Over een kleine twee weken kan Hamilton bij de GP van Monaco zijn 65e zege boeken.