Horner ziet derde plaats Verstappen als 'kickstart' voor seizoen

"Ik denk echt dat dit een 'kickstart' voor het seizoen van Max kan zijn", aldus de Brit. "Max heeft een goed weekend gehad en het geeft een boost dat hij zijn eerste podiumplaats van het seizoen heeft gepakt."

Tot de race op het Circuit de Catalunya was de vijfde plek van Verstappen in China zijn beste klassering. De twintigjarige Nederlander werd daarnaast zesde in Australië en haalde in Bahrein en Azerbeidzjan niet eens de finish. Door zijn podiumplek in Spanje steeg Verstappen naar de zesde plek in de WK-stand.

"Max had een moeilijk seizoen tot dusver", erkende Horner. "Maar dit moet hem vertrouwen geven."

Kwalificatie

Ondanks de fraaie podiumplaats van Verstappen had Red Bull Racing zondag in Barcelona weinig in te brengen tegen Mercedes, dat met Lewis Hamilton en Valtteri Bottas respectievelijk eerste en tweede werd. Horner wijt het verschil met het Duitse team vooral aan de kwalificatie van Verstappen en diens teamgenoot Daniel Ricciardo.

"We hadden hier weer een goede auto in de race. Op zaterdagen moeten we vooral beter voor de dag komen. Als je als vijfde en zesde start, zit je direct in de vuile lucht van je voorgangers. We moeten verder naar voren starten. Als dat lukt, komen die grote resultaten echt wel."

Om een grote rol van betekenis te kunnen spelen in de kwalificatie, lijkt vooral noodzakelijk dat motorleverancier Renault met verbeteringen komt.

"Voor zover ik weet, kunnen we die in Canada verwachten, dus over twee races", zei Horner. Of het om een significante verbetering gaat, wilde hij niet zeggen. "Dat moet je aan Renault zelf vragen."

Monaco

Voordat de Grand Prix van Canada verreden wordt, staat de stratenrace in Monaco nog op het programma. Horner kijkt uit naar de GP over twee weken in het prinsdom. "Onze auto kwam sterk voor de dag in de laatste sector hier in Barcelona. Dat is doorgaans een goede indicatie voor hoe de auto het in Monaco zal doen."

"Het is al mooi te zien dat we een stap hebben gezet met de auto. Monaco is echt een grote mogelijkheid voor een sterk resultaat, want onze coureurs gaan daar altijd goed."