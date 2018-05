Vettel wil zich na slechte race in Spanje niet achter excuses verschuilen

"We moesten wel binnenkomen", zei Vettel na afloop van de race in Catalonië. "Het zag er van buitenaf wellicht raar uit, maar de banden sleten echt te snel bij ons", klaagde de Duitser.

"Zelfs aan het einde met mijn nieuwe set kon ik niet aanvallen. Bij mijn pitstop schoot ik bovendien ook nog te ver door. De jongens moesten zich daardoor verplaatsen en we verloren daarmee nog meer tijd", vatte Vettel het slotstuk van zijn race samen.

De Ferrari-coureur had wel een goede start en nam daarbij Valtteri Bottas in de Mercedes te grazen. Vanaf de tweede plaats begon hij aan de race nadat de safetycar in de openingsfase weer naar binnen ging.

"Het was lastig bij de herstart na de safetycar, want bij iedereen waren de banden koud", zei Vettel. "Ik raakte de auto bijna kwijt in de chicane na de herstart. Daarna probeerde ik bij Lewis te blijven en te hopen op een kans om hem in te halen, maar dat zat er gewoon niet in vandaag.''

Overklast

"Na een reeks goede races van Ferrari, waarin de Italiaanse renstal duidelijk de snelste auto had, werd het team in Spanje overklast door Mercedes, dat met winnaar Lewis Hamilton en Bottas een 1-2 scoorde. Vettel kwam uiteindelijk niet verder dan de vierde plaats, achter Max Verstappen.

"We hebben er niks aan om ons achter excuses te verschuilen", stelde de viervoudig wereldkampioen. "In de eerste plaats waren we vandaag gewoon niet snel genoeg. Daar moeten we echt naar kijken", vervolgde hij.

"Ten tweede zijn de banden veranderd, maar die zijn voor iedereen veranderd, dus dat is ook echt iets wat we zelf moeten oplossen. Als derde is de betrouwbaarheid een punt van zorg. Kimi moest gisteren een motor wisselen en viel vandaag weer uit. Geen perfect weekend dus. Maar we hebben een sterk team met veel potentie, dus we komen er wel uit."

Vettel is ook optimistisch over de volgende race. De Grand Prix van Monaco staat over twee weken op het programma. "Ik verwacht in Monaco dat we wel weer sterker voor de dag kunnen komen. Dat is een heel ander circuit en de banden die Pirelli daar heeft, zijn veel zachter, dus dat moet ons goeddoen."