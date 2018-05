Hamilton verbaasd door gebrek aan concurrentie in GP Spanje

"Voor het eerst dit seizoen voelde ik me heel comfortabel in de auto. We moeten nog wel wat dingen beter doen, maar dit is een gevoel dat ik dit jaar nog niet heb gehad", zei Hamilton op het Circuit de Catalunya tegen Sky Sports.

De 33-jarige Brit begon op pole position in Barcelona en gaf de leiding in de race alleen even uit handen na zijn pitstop. Hamilton was duidelijk sneller dan zijn concurrenten en reed, ook tot zijn eigen verbazing, onbedreigd naar de winst.

"Ik was behoorlijk verbaasd dat niemand erin slaagde mij bij te houden", zei Hamilton, die teamgenoot Valtteri Bottas als tweede zag eindigen. "Ferrari maakte weliswaar een tactische fout door een tweede pitstop te maken, maar dan nog is het heel knap om als team de eerste twee plekken te veroveren."

Wereldkampioenschap

Hamilton boekte niet alleen de tweede zege van het seizoen, maar revancheerde zich bovenal voor een moeizame seizoensstart. De viervoudig en regerend wereldkampioen, die twee weken geleden ook won in Azerbeidzjan, greep in Australië (tweede), Bahrein (derde) en China (vierde) naast de overwinning.

"Het is misschien wat snel om te zeggen, maar ik denk dat deze zege een keerpunt kan zijn. We zijn weer op de goede weg beland en het is nu zaak om druk uit te blijven oefenen", aldus Hamilton.

De Brit heeft in de WK-stand een voorsprong van zeventien punten op Ferrari-coureur Sebastian Vettel, die zich in Barcelona tevreden moest stellen met de vierde plek. Over twee weken staat in Monaco de zesde Grand Prix van het seizoen op het programma.