Verstappen hoopt dat eerste podiumplek dit jaar begin is van sterke reeks

"Het voelde goed om weer op het podium te staan. Hopelijk kunnen we vanaf hier verder werken", zei de 20-jarige Nederlander zondag na afloop op het Circuit de Catalunya in Barcelona.

De Red Bull van Verstappen kwam niet ongeschonden over de streep. Na een virtual safetycar-situatie raakte de Limburger Lance Stroll met zijn voorvleugel, waarna een deel van de zijkant afbrak.

"Ik wilde zo dicht mogelijk op hem zitten en reed er dus vlak achter. Toen had ik het gevoel dat hij even remde en kon ik hem niet meer ontwijken", omschreef Verstappen de situatie. "Gelukkig raakte alleen de buitenkant beschadigd."

De gevolgen vielen mee voor Verstappen, die dankzij een strategische blunder van Ferrari op de derde plaats terecht kwam, waarna hij Sebastian Vettel achter zich wist te houden.

"Ik dacht eerst dat de schade erger zou zijn, maar het viel erg mee. Ik heb mijn rijstijl iets aangepast, remde op sommige punten wat dieper in en ik heb op het stuur wat instellingen aangepast die me hielpen. Ik had daarna wat overstuur in de snellere bochten, maar verder had ik er geen last van."

Raikkonen

Verstappen vertrok vanaf de vijfde plaats en behield die positie bij het ingaan van de eerste bocht. De Nederlander erkende dat hij vervolgens profiteerde van het feit dat Kimi Raikkonen uitviel.

"We waren daarna ook gewoon sneller en zeker nadat ik overstapte op de mediums ging het prima. Ik wist dat ik uiteindelijk Bottas niet aan kon vallen, dus het was een kwestie van de derde plaats naar huis rijden."

Daniel Ricciardo zat in de openingsfase dicht achter Verstappen en stelde op de teamradio voor dat zijn teamgenoot bij Red Bull aan de kant voor hem zou kunnen gaan.

Verstappen was niet verbaasd over die opmerking. "Als je naar iemand toe rijdt die klem zit achter iemand anders, denk je altijd dat je sneller bent. Maar ik was mijn banden aan het sparen en kon niet voorbij Kimi. Ik kan moelijk over hem heen rijden, maar ik had waarschijnlijk hetzelfde gezegd als ik Daniel was."

Over twee weken is de Grand Prix van Monaco, een soort thuisrace voor Verstappen. Hij kijkt erg uit naar het stratencircuit. "We waren vandaag weer snel in de laatste sector, waar veel langzame bochten zijn. Zolang er niet te veel rechte stukken zijn gaat het prima voor ons, want we kunnen wel wat motorvermogen gebruiken. Maar in Monaco gaan we doorgaans goed, dus ik heb er zin in."