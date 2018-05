Verstappen verovert eerste podiumplek van seizoen, Hamilton wint in Spanje

De 20-jarige Verstappen reed de hele race in de top vijf en in het laatste kwart nam hij de derde plek over van Ferrari-coureur Sebastian Vettel, die er in de slotfase niet meer in slaagde om de Limburger te passeren.

Met een derde plek in Spanje noteerde Verstappen zijn beste resultaat van dit seizoen. De coureur van Red Bull Racing, die naar de zesde plek steeg in de WK-stand, kwam in slechts twee van de eerste vier races dit jaar over de finish en eindigde in Australië en China respectievelijk als zesde en vijfde.

Hamilton reed in Barcelona vrijwel de hele race onbedreigd aan kop en pakte moeiteloos de zege. De viervoudig wereldkampioen, die twee weken geleden ook al zegevierde in Azerbeidzjan, verstevigde daarmee zijn leiding in de WK-stand.

Zijn teamgenoot Valtteri Bottas kwam als tweede over de streep op het Circuit de Catalunya, terwijl Vettel en Daniel Ricciardo (Red Bull) de top vijf completeerden. Vettel, die de eerste twee Grands Prix van het seizoen won, heeft in de WK-stand nu zeventien punten achterstand op Hamilton.

Uitvallers

Voor Ferrari-coureur Kimi Raikkonen zat de race er in Barcelona na 26 ronden op vanwege een motorprobleem, terwijl Romain Grosjean (Haas), Nico Hülkenberg (Renault) en Pierre Gasly (Toro Rosso) de strijd al in de eerste ronde moesten staken na een spin van Grosjean.

Ook Esteban Ocon van Force India en Stoffel Vandoorne (McLaren) moesten hun auto voortijdig aan de kant zetten en kwamen niet over de finishlijn in Barcelona.

Over twee weken staat in Monaco de zesde Grand Prix van het seizoen op het programma. Grosjean weet nu al dat hij, vanwege zijn spin in Barcelona, drie plekken moet inleveren in de startopstelling.

Chaos

Vanwege de geringe inhaalmogelijkheden in Barcelona waren de coureurs gebaat bij een goede start, maar dat was niet voor iedereen weggelegd. Grosjean spinde in de derde bocht en probeerde zijn auto de baan weer op te sturen, maar kwam daarbij in botsing met Hülkenberg en Gasly. Daardoor zat de race er voor de drie coureurs al razendsnel op en verscheen de safetycar direct op de baan.

Verstappen was buiten de problemen gebleven en lag nog steeds op de vijfde plek, terwijl Vettel de tweede positie had overgenomen van Bottas en Hamilton zijn pole position in de eerste plek had omgezet. Vettel kwam niet dichter in de buurt van de leidende Brit en dook als eerste de pits in, waar hij overschakelde naar mediums.

Ook Bottas koos al snel voor nieuwe banden, maar zijn pitstop duurde aanzienlijk langer dan die van Vettel, waardoor de Fin achter de Duitser de baan weer op kwam. Verstappen steeg in de rangorde door de pitstops van zijn concurrenten en profiteerde eveneens van de motorproblemen bij Raikkonen, die de strijd moest staken.

Leiding

Door de pitstop van Hamilton reed Verstappen zelfs even aan kop tot de 35e ronde, toen de Nederlander zelf ook overschakelde op nieuwe banden en als nummer vier weer terugkeerde op de baan.

Verstappen keek tegen een achterstand van negen seconden aan op nummer drie Bottas, maar steeg al snel een plekje nadat Vettel tijdens een virtual safetycar-situatie - die ontstond nadat Ocon was uitgevallen - de pits in dook voor een stel nieuwe banden.

Vlak nadat de virtual safetycar was verdwenen deed Verstappen een poging om de achtergebleven Lance Stroll in te halen, maar bij die actie brak een deel van zijn voorvleugel af. De RB14 was niet zwaar beschadigd en dus hoefde Verstappen geen stop te maken om zijn auto te laten repareren.

Vettel was de Nederlander op zijn verse banden wel tot op een seconde genaderd, maar zijn tactische pitstop sorteerde niet het gewenste effect. Verstappen was ondanks zijn beschadigde auto snel genoeg om de Ferrari-coureur van zich af te houden en zijn eerste podiumplek van het seizoen veilig te stellen, terwijl Hamilton eenvoudig naar de zege reed.