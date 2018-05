Ricciardo hoeft niet te bewijzen dat hij 'een nette racer is'

"Ik niet persoonlijk, ik heb niets te bewijzen", zei Ricciardo zaterdag op het Circuit de Catalunya. "Ik blijf gewoon doen wat ik altijd doe en daar voel ik me comfortabel bij. Volgens mij ben ik altijd een nette coureur geweest."

En als hij en Verstappen tijdens de race samen op de eerste bocht afgaan? "Dan gaan we allebei niet remmen. Daar zijn onze ego's te groot voor. Nee, grapje. Ik verwacht wel dat teambaas Christian Horner voor de race nog even met ons wil praten. Dat zal hij blijven doen tot hij bewijs ziet dat de zaak is afgekoeld."

"We hebben eerder gevechten gehad die prima verliepen, dus ik denk dat er geen probleem hoeft te zijn."

Schuivers

In de drie vrije trainingen en de kwalificatie voor de Spaanse Grand Prix waren de nodige schuivers te zien. Dit wordt vooral veroorzaakt door het nieuwe asfalt, de banden die Pirelli mee heeft gebracht en de lage temperaturen.

"Dit is normaal gesproken een baan die voor ons het veiligst is, omdat we hier zo vaak komen", zei Ricciardo. "Maar er zijn erg veel crashes en spins geweest. Volgens mij heeft bijna iedereen wel een momentje gehad. Dat had ik niet verwacht. In de race gaat het misschien regenen en dat kan ons wel wat mogelijkheden opleveren."

"We gaan proberen om een éénstopper te laten werken", blikte de Red Bull-coureur vooruit op de strategie. "Als dat lastig wordt, weet ik eigenlijk niet hoe we het aan moeten gaan pakken."

Pijn

Ricciardo vindt dat de verbeterde RB14 niet slecht aanvoelt in Spanje. Toch was hij allesbehalve tevreden met zijn zesde tijd in de kwalificatie. "We weten de limiet wel te vinden. Dat was 1.16,8 voor zowel Max als mij met verschillende banden en verschillende afstellingen. Om dan de 1.16,1 van Mercedes te zien; dat deed wel een beetje pijn. We hebben de pace in de kwalificatie op dit moment gewoon niet."

Ricciardo klaagde net als Verstappen over het aanhoudende gebrek aan paardenkrachten van de Renault-krachtbron in de Red Bull. "Vooral in sector 1 en 2 komen we tekort. In de derde sector was ik volgens mij de snelste, dus dat is bemoedigend voor bijvoorbeeld Monaco. Een beetje gemengde gevoelens dus."

"De updates kwamen op zaterdag wat meer tot leven. We hebben het nog verder verbeterd. Daar is nog wel wat uit te halen, maar niet genoeg om het gat van zeven tienden te dichten. Zelfs als ik de tijd van Lewis vergeet, deed Vettel een 1.16,3, dus dat is nog steeds een halve seconde. De racepace moet beter zijn. Toch zijn Ferrari en Mercedes gewoon snel in de race. Het is niet zo dat ik denk dat we de beste gaan zijn."

Ping pong

Op het Circuit de Catalunya dreigt eenzelfde scenario als eerder tijdens de openingsrace in Australië. Inhalen is lastig en de kans is groot dat het een optocht gaat worden.

"Het is hier niet onmogelijk om in te halen. Ik heb het al eens gedaan. Twee jaar terug, toen ik Vettel probeerde in te halen en hij zijn fameuze 'pingpong-uitspraak' deed", zei Ricciardo over Vettels 'What are we doing here? Racing or pingpong?'-uitspraak over de boordradio in 2016. "Seb heeft ons door de jaren heen de nodige entertainment gegeven. Ik moet daar nog steeds om grinniken."

"Je kunt nog steeds een poging doen. Maar met de huidige bandensituatie en het feit dat iedereen op één stop zit, wordt ons tempo zo gelijkwaardig dat het moeilijk wordt om mogelijkheden te vinden."

Rubber

De 'bandensituatie' waaraan Ricciardo refereerde, heeft vooral te maken met de keuze van Pirelli om naast de mediumband de soft en de supersoft mee te nemen. Vooral tussen die laatste twee is het verschil te klein, ondervonden de coureurs. Die zien liever meer verschillen tussen het rubber.

"Er heeft dit jaar inderdaad niet altijd genoeg verschil tussen de banden gezeten", aldus Ricciardo. "Voor ons topteams is dat wat makkelijker, omdat we niet op de zachtste band hoeven te starten. Maar als je als zevende of achtste start, moet je waarschijnlijk al vertrekken op de slechtst mogelijke band. En dan sta je al achter de topteams. Daar klagen de teams in het middenveld over. Daar zit wel wat in."

De 28-jarige Australiër heeft wel ideeën voor verbetering. Hij wil graag dat bij elke race de allerzachtste hypersoftband beschikbaar is.

"Dan zijn er grotere verschillen in de race. Vrijdag was al duidelijk dat de topteams kwalificeren op de softband en dan een éénstopper gaan doen met de medium. Dat is geen geheim. Er moeten meer opties en meer verrassingen worden gecreëerd. Het is nu te voorspelbaar."

De Grand Prix van Spanje begint zondag om 15.10 uur.