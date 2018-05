Teleurgestelde Vettel hoopt op chaos in GP van Spanje

"Ik was op zich blij met mijn ronde. Het voelde goed, maar toen keek ik naar de toren met de tijden en stond ik niet bovenaan", zei de Ferrari-coureur na afloop op het Circuit de Catalunya. "Dus daar ben ik niet zo blij mee. Maar we hadden verwacht dat Mercedes sterk zou zijn en dat waren ze."

Vettel hoopt wederom op een race met de nodige chaos, zoals in onder meer de Grand Prix van Azerbeidzjan en China het geval was. "Ik denk dat het een interessante race wordt morgen. We hebben de laatste paar wedstrijden gezien dat alles mogelijk is."

De start zal volgens de viervoudig wereldkampioen een grote rol spelen. Door het lange rechte stuk in Barcelona is het voor de coureurs belangrijk om goed weg te komen.

"Je moet hier een goede start hebben om je plek vast te houden. Je moet een geweldige start hebben om plaatsen goed te maken. Het is een lange run naar de eerste bocht", zei de dertigjarige Duitser.

"Ik start als derde, en dat is hier geen verkeerde plek om van te vertrekken. Daarna wordt het een lange race. De banden gaan hier echt een uitdaging worden. En zelfs als we geen goede start hebben, is onze auto goed genoeg om in de race het gevecht aan te gaan. Dus we zien het wel."

Hardere banden

Er is in Barcelona veel te doen om de banden. Ook Vettel merkte dat het Pirelli-rubber een nog grotere rol speelt dan normaal. Daarmee wilde hij benadrukken dat Ferrari daar in zijn ogen geen voor- of nadeel van ondervindt.

"De banden zijn anders. Maar ze zijn anders voor iedereen en iedereen moet daarmee omgaan. Het was opvallend om te zien dat Mercedes zo worstelde met de banden in de afgelopen races. Het loopvlak is hier iets dunner en de banden zijn ook harder geworden dit jaar. Ze hebben dezelfde kleuren, maar ze zijn harder dan ze waren. Maar zoals ik al zei: daar heeft iedereen mee te maken."

Vettel wilde de snelheid van Mercedes niet wijten aan de lagere temperaturen in Barcelona. "Het werkt de ene keer wel zo en de andere keer niet. Ik denk dat Mercedes nog steeds niet weet waarom hun banden niet werkten in China. Daar ging het voor ons weer wel goed. Dat kan van de ene op de andere dag zomaar veranderen. Dat is niets nieuws. Zo gaat het nu eenmaal. Het is lekker als je aan de kant zit waar het goed gaat. Maar het is soms moeilijk uit te leggen waarom het zo werkt."

Geen noodzaak

Naast de banden is de nieuwe asfaltlaag op het Circuit de Catalunya een belangrijk gespreksonderwerp. Vettel ziet de noodzaak van een nieuw wegdek sowieso niet in.

"Het had van ons niet gehoeven. Het circuit is iets sneller geworden, maar daar hebben wij volgens mij niet om gevraagd. Dat nieuwe asfalt ligt er voor de MotoGP, niet voor ons. Wat mij betreft hadden ze het geld bespaard en ergens anders in gestoken."