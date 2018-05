Mercedes-teambaas Wolff dankt lage temperaturen in Barcelona

"We waren hier al snel tijdens de wintertests en nu ook tijdens de kwalificatie", zei Wolff zaterdag op het Circuit de Catalunya.

"Het is nog even de vraag of het morgen ook gaat lukken. Het loopt beter voor ons als de temperaturen wat lager zijn en de baan wat koeler is." Het was zaterdagmiddag een graad of 18 in Catalonië en daarin voelt de Mercedes zich beter thuis dan de Ferrari.

"Dat is eigenlijk al jaren zo, het helpt ons echt. We werken daarom aan een systeem waarmee we overal waar we komen het lokale klimaat kunnen veranderen", grapte Woff.

Alle teams verschenen met de nodige updates aan hun auto's in Spanje. Ook Mercedes had verbeteringen aan met name de voorkant van de auto, maar volgens Wolff moet men de impact van die aanpassingen niet groter maken dan hij is.

"De updates spelen een rol, maar we moeten het niet overdrijven", stelde hij. "Je kunt niet allemaal vleugels op de auto schroeven en veel meer downforce verwachten. Een auto wordt niet opeens een halve seconde sneller. Iemand die dat zegt heeft echt geen idee."

Hulp

Wolff werd ook gevraagd naar de kleine aanpassingen aan de Pirelli-banden voor de Spaanse Grand Prix. De Italiaanse bandenfabrikant doet dit omdat er een nieuwe asfaltlaag op het circuit ligt. Ferrari en Red Bull hebben verondersteld dat Pirelli mogelijk Mercedes een handje heeft geholpen met de verandering.

"Bollocks, is dat een slecht woord in het Engels?", reageerde Wolff op die suggestie. "Alle teams hadden last van blaarvorming op de banden in de wintertests hier. En toen hadden we het over pooltemperaturen. Daarom heeft Pirelli de banden iets aangepast."

"Ik weet niet waar dit gerucht nu weer vandaan komt", verzuchtte de Oostenrijker. "Waarom zou Pirelli dat doen? We hebben hier gewoon een dag gehad."

Baku-scenario

Met Lewis Hamilton op pole en Valtteri Bottas naast hem op een fractie van een seconde, dreigt een scenario dat Red Bull de vorige race in Azerbeidzjan kende. Max Verstappen en Daniel Ricciardo raakten in gevecht en reden elkaar uiteindelijk zelfs van de baan.

"Ik hoop niet op een situatie zoals Red Bull in Baku, laat dat duidelijk zijn", zei Wolff lachend. "Maar we laten onze coureurs wel racen en ze hebben veel respect voor elkaar. Dan zien we wel hoe het gaat tijdens de race."

"Valtteri is een stuk beter geworden", wees Wolff op de vorm van zijn Finse coureur. "Dat bewijst ons gelijk begin 2017. We hebben twee vrijwel gelijkwaardige coureurs en dat brengt ons alleen maar verder."

De Grand Prix van Spanje begint zondag om 15.10 uur.