Verstappen baalt na kwalificatie van omstandigheden in Barcelona

"Je moet er rekening mee houden dat het vanaf bocht 1 tot en met 4 vol gas is en van bocht 7 tot en met bocht 10 ook", begon de Nederlander zaterdag zijn verhaal op het Circuit de Cataluyna.

"Dat zijn eigenlijk gewoon rechte stukken en daar missen we echt motorvermogen. Het is gewoon geen ideale baan voor ons, omdat de bochten steeds makkelijker worden."

Ondanks forse updates aan de RB14 kon Verstappen door het beperkte motorvermogen van zijn Renault zich niet mengen in de strijd om pole position.

"De afstand neemt gedurende de kwalificatie ook toe omdat Ferrari en Mercedes hun motor opschroeven. Maar dat is al vier jaar zo. Wij verbeteren wel, maar dat doet iedereen. Ik denk niet dat wij grotere stappen zetten dan hen qua motorvermogen."

Racetempo

Ondanks de ietwat tegenvallende kwalificatie in Barcelona was de Nederlander optimistischer over de race van zondag. "Qua racetempo ziet het er wel goed uit. Dat ging vrijdag prima in de vrije trainingen en onze auto gaat sowieso goed in de wedstrijden."

"Het gaat vannacht regenen. Misschien dat de baan daardoor iets verandert, maar ik denk dat het wel goed moet komen morgen. Inhalen is hier alleen een ander verhaal, maar we gaan er achter komen hoe dat gaat."

De meeste coureurs klagen in Barcelona over de banden. Pirelli heeft de mediums, softs en supersofts meegenomen naar de Spaanse Grand Prix, maar dat hadden de coureurs, onder wie Verstappen, liever anders gezien.

"De banden zitten te dicht bij elkaar. Als je ziet dat mensen in Q3 kwalificeren op de softbanden, dat is een beetje vreemd", verwees hij naar zijn teamgenoot Daniel Ricciardo en de Ferrari's, die op banden met de gele wangen hun tijden reden in het laatste kwalificatiedeel.

"Wij als coureurs zien liever grotere verschillen tussen de banden, en misschien moeten we wel een compound overslaan. Dus dat je bijvoorbeeld de harde band, de soft en de ultrasoft meeneemt. Daar worden de races ook leuker van. We hebben het daar vrijdag tijdens de rijdersbijeenkomst over gehad en Pirelli staat open voor onze ideëen."

Storing

Verstappens voorbereiding op de kwalificatie verliep niet vlekkeloos. Zijn Red Bull had een probleem aan een sensor en kon daardoor maar vijf ronden rijden. "Er was een storing en als je die negeert heb je kans dat je de motor kapot rijdt. Uiteindelijk bleek er niets aan de hand te zijn", legde hij uit.

"Het was daardoor een beetje een gok hoe we de kwalificatie in moesten qua balans. Als we een normale derde vrije training hadden gehad was het wel makkelijk geweest. Dat had ons mogelijk de vierde plek opgeleverd, maar de top drie is echt te ver weg."