Hamilton heeft 'nog veel werk te doen' voor GP van Spanje

"Het team heeft hard gewerkt, dus het is lekker dat we de eerste volledige eerste startrij van het seizoen hebben", zei Hamilton zaterdag op de persconferentie na afloop van de kwalificatie. Zijn teamgenoot Valtteri Bottas start zondag als tweede.

"Ik wist niet helemaal wat ik moest verwachten, omdat Ferrari in de vrije trainingen niet het achterste van de tong liet zien. Het zat dicht bij elkaar."

Het gesprek tijdens de Grand Prix van Spanje gaat al sinds donderdag voornamelijk over de nieuwe asfaltlaag op het Circuit de Catalunya en de banden die Pirelli daarom heeft meegenomen. Die hebben een dunner rijvlak dan normaal, terwijl de hardheid hetzelfde is.

"We moeten nog veel doen voor morgen, want het is met deze banden al het hele jaar een constant leerproces. Er is een kleine 'window' waarin ze presteren", stelde Hamilton. "Zelfs als je alles geeft in je ronde uit de pits, zijn ze nog niet optimaal. Ook niet door de bandenwarmers."

Karakteristiek

De viervoudig wereldkampioen maakt zich zorgen. "De banden werkten wel in Australië, maar daarna niet meer. Het opwarmen wordt tijdens de volgende race in Monaco helemaal een probleem."

In Barcelona ging het gerucht dat Pirelli de banden voor deze race iets heeft aangepast om Mercedes te helpen. "Dat zou leuk zijn, als Pirelli ons zou helpen", reageerde Hamilton gevat.

De nieuwe asfaltlaag heeft gedurende het weekend al tot de nodige schuivers geleid. "De grip is raar. Het is heel vlak en de karakteristiek is anders. Maar we rijden hier veel, dus ik vind het wel leuk dat er een beetje verandering is."