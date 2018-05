Verstappen start als vijfde in Spanje, pole position voor Hamilton

Verstappen kwam zaterdag tot een tijd van 1.16,861 op het Circuit de Catalunya en moest daarmee zes tienden toegeven op de 1.16,173 van Hamilton.

Valtteri Bottas zorgde er met een tijd van 1.16,213 voor dat Mercedes voor het eerst dit seizoen de gehele eerste startij bezet. De coureurs van Mercedes reden hun snelste tijden op de supersoftbanden.

Ferrari leek sterk onderweg in de kwalificatie, maar kon die vorm in het slotstuk niet waarmaken. Sebastian Vettel reed de derde tijd, zijn teamgenoot Kimi Raikkonen begint zondag als vierde. De coureurs van het Italiaanse team deden hun laatste poging op de softbanden.

Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo werd zesde in de kwalificatie. De top tien wordt verder gecompleteerd door de beide coureurs van Haas, Kevin Magnussen (7) en Romain Grosjean (10) en de twee thuisrijders Fernando Alonso (8) en Carlos Sainz (9).

Softbanden

De coureurs van de topteams, waaronder Verstappen, hebben hun snelste tijden in Q2 vrijwel allemaal op de softbanden gereden, waardoor ze ook op die banden van start gaan in de race.

Er zit weinig verschil tussen de drie aanwezige compounds (naast de soft ook de supersoft en de medium), wat naar verwachting interessante strategieën op gaat leveren in de race op zondag.

Vandoorne

Stoffel Vandoorne wist in tegenstelling tot zijn teamgenoot Alonso niet de top tien te halen. De Belg begint zondag vanaf de elfde plaats. Achter hem staan Pierre Gasly in de Toro Rosso, Esteban Ocon in de Force India en Charles Leclerc in de Sauber-Alfa Romeo.

De opvallendste uitvaller in het eerste deel van de kwalificatie was Nico Hulkenberg in de Renault. De Duitser kampte met problemen aan zijn auto en wist niet uit de onderste vijf te komen.

Hulkenberg start zondag als zestiende. Lance Stroll crashte zijn Williams in zijn laatste poging om van de negentiende plaats af te komen.

De Grand Prix van Spanje start zondag om 15.10 uur.