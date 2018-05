Problemen voor Verstappen in derde vrije training, Mercedes imponeert

Verstappen kon daardoor geen poging doen om te ontdekken wat zijn verbeterde Red Bull in huis zal hebben in de kwalificatie op het Circuit de Catalunya.

Mercedes en Ferrari deden dat wel. Beide teams deden diverse runs op de supersoftbanden, waarbij het er vooral voor Mercedes goed uitziet. Lewis Hamilton reed op de supersoft naar een tijd van 1.17,281, een nieuw officieus baanrecord. Zijn teamgenoot Valtteri Bottas volgde op 0,013 seconden.

Ferrari bleef iets achter. Sebastian Vettel kwam 0,269 tekort ten opzichte van de tijd van WK-leider Hamilton. Kimi Raikkonen kwam niet verder dan 1.17,581. Het Italiaanse team staat erom bekend gedurende een raceweekend relatief de meeste progressie te boeken, maar het is de vraag of de leiders in het constructeurskampioenschap het gat naar Mercedes nog weten te dichten.

Onderzoek

Verstappen belandde in zijn spaarzame tijd op het asfalt ook nog even naast de baan, bij het uitkomen van bocht 3. De Nederlander reed vervolgens niet om een pion heen voor hij terugkeerde op het circuit, wat hij volgens de wedstrijdleiding wel had moeten doen. Daarom loopt er nu een onderzoek naar de actie van de Limburger.

De Red Bull-coureur kwam met 1.19,013 niet verder dan de twaalfde tijd. Zijn teamgenoot Daniel Ricciardo wist wel in de buurt van de tijden van Mercedes en Ferrari te komen. De Australiër klokte 1.17,981 en moest daarbij exact 0,7 seconden toegeven op Hamilton.

Crash

De sessie werd kort voor 13.00 uur beëindigd na een crash van Brendon Hartley van Toro Rosso. De Nieuw-Zeelander raakte in de snelle bocht 9 de controle kwijt en kwam achterwaarts in een bandenstapel terecht.

De auto van Hartley raakte daarbij zwaar beschadigd, maar hij was zelf in orde. De monteurs van Toro Rosso zullen er een zware taak aan hebben de auto voor de kwalificatie, die om 15.00 begint, weer rijdend te krijgen.

De strijd om de beste plaatsen in de startopstelling is vooral een belangrijke indicatie wie het beste werk heeft verricht met alle updates die traditioneel bij de race bij Barcelona worden geïntroduceerd. Voorlopig lijkt Mercedes daar het meest in te zijn geslaagd.

De Grand Prix van Spanje start zondag om 15.10 uur.