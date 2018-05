Alonso mikt met verbeterde McLaren op startplaats in top tien

De Spanjaard wist dat net als zijn teamgenoot Stoffel Vandoorne nog niet te bereiken in de eerste vier races van 2018. In Barcelona verscheen McLaren met de nodige updates aan de auto, waaronder een opvallende nieuwe neus.

Na de vrije trainingen van vrijdag is Alonso positief. "De updates werken en de auto voelt beter aan. Er is meer grip. Onze auto was nog niet eerder zo sterk op vrijdagen", zei de tweevoudig wereldkampioen.

Met de auto die hij in Spanje tot zijn beschikking heeft, had hij eigenlijk in de openingsrace in Australië aan de start moeten verschijnen, maar door vertragingen kwam dat er niet van. "We lopen achter en we zijn nog niet in de positie waarop we hoopten of die we hadden verwacht", stelde Alonso. "We hebben nog niet in de top tien gekwalificeerd en dat is iets dat we willen veranderen, als het kan dit weekend al."

Toch ziet de 36-jarige Spanjaard in dat McLaren sinds zijn komst in 2015 veel progressie boekt. "We zijn het enige team dat de eerste vier races met twee auto's is gefinisht. We hebben in elke race punten gescoord en staan vierde in het wereldkampioenschap. We moeten daarom punten blijven pakken en die vierde plaats vasthouden."

Twee seconden

Voor Alonso is het lastig te zeggen wat zijn McLaren nog tekortkomt ten opzichte van de topteams Ferrari, Mercedes en Red Bull. "In de kwalificaties zaten we er steeds 1,8 tot twee seconden achter. Dat is mijn inschatting, maar ik weet niet hoezeer ze aan het pushen waren in Q2. Dus het kan iets meer of minder zijn. Hangt ook van het circuit af."

Alonso verwacht dat de updates in Barcelona de auto ongeveer twee tienden van een seconde sneller hebben gemaakt. "We zijn sowieso alleen nog maar op circuits geweest waar motorvermogen belangrijk is", aldus Alonso, die dezelfde Renault-motor als Max Verstappen in de Red Bull heeft.

"Ik denk dat we hier in Spanje, en zeker in Monaco, een ander plaatje gaan zien. Het beweegt in het middenveld en ik hoop dat wij het team zijn dat naar voren kan komen", aldus de coureur uit Oviedo.

"We hebben nog een lange weg te gaan. Maar vorig jaar kwamen we hier aan met nul punten. Nu sta ik zesde en zijn we vierde bij de constructeurs. Dus het is best een goede start. We moeten dit momentum vasthouden."