Verstappen merkt dat updates van Red Bull aan auto werken

"De nieuwe updates werken. Het is alleen nog de vraag hoe goed. Dat gaan we morgen zien in de kwalificatie", zei Verstappen op het Circuit de Catalunya.

"Het was een goede dag en de auto werkt verder ook goed. Uiteraard moeten we hier en daar nog dingen verbeteren. Er waren weinig problemen en in de long runs zag het er goed uit, dus dat is mooi."

Toch wilde Verstappen nog niet te optimistisch zijn. "Het is verder nog steeds vrijdag. Zaterdag is de kwalificatie en dan kunnen Ferrari en Mercedes hun motoren weer opschroeven", zei de Limburger. Het blijft het bekende probleem van de Red Bull, de Renault-motor doet onder voor die van de concurrenten.

"Zeker nu bocht drie en bocht negen volgas zijn, zijn dat eigenlijk ook rechte stukken. Dus daar leveren we weer meer in. In de laatste bochtige sector ging de auto wel erg goed, dus daar moeten we ons nog verder verbeteren. Dat wat onze kracht is nog sterker maken."

Asfalt

Het gaat in Barcelona al sinds de start van het Grand Prix-weekend over de nieuwe asfaltlaag op het circuit bij Barcelona. Die lag er ook al tijdens de wintertests, maar toen waren de temperaturen veel lager dan nu. De banden die Pirelli mee heeft genomen, de medium, soft en supersoft, hebben het zwaar.

"De supersoft is hier heel moeilijk aan de praat te krijgen. Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt, dat er zo veel verschil tussen zit. Dus daar moeten we nog flink mee aan de slag", aldus Verstappen, die tijdens de tweede training nog kortstondig van de baan schoot.

"Maar door de nieuwe asfaltlaag is het sowieso erg lastig geworden. Je ziet echt veel auto's die het lastig hebben, waaronder ikzelf. Ik moet zeggen dat ik de oude asfaltlaag beter vond. Die was iets beter te begrijpen."

Ricciardo

Verstappens teamgenoot Ricciardo viel in de ochtendsessie op door een schuiver, waarbij hij zijn Red Bull in de bandenstapels zette.

"Het was echt maar een klein foutje vanmorgen, maar ik kon er niet veel meer aan doen", reageerde de Australiër vrijdagmiddag. "Het was jammer dat ik daardoor veel tijd verloor, maar in de middag hebben we dat goedgemaakt. We hebben veel rondes gereden en ik ben op een goede positie geëindigd", zei hij over zijn tweede eindtijd in de tweede training.

Ook Ricciardo klaagde over het asfalt. "Er is erg veel grip, maar het is wel weer makkelijk om de grip opeens kwijt te raken. Daar komt de wind nog bij die het extra lastig maakt. Dus de omstandigheden waren niet ideaal."