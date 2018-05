Ferrari-talent Leclerc moest wennen aan alle knopjes in Formule 1-auto

"Ik ben door ontzettend veel mensen in Monaco gefeliciteerd. Het was echt een gekkenhuis. Dat was erg leuk", blikt Leclerc, die vrijdag in Barcelona de twaalfde tijd klokte in de eerste vrije training, terug op de afgelopen twee weken.

De 20-jarige Monegask is onderdeel van het opleidingsprogramma van Ferrari. Ook bij het Italiaanse team was men blij voor hun jeugdtalent.

"Ik ben direct na de race in Baku naar de fabriek gegaan in Maranello voor de simulator en daar heb ik veel mensen gesproken en kreeg ik mooie reacties. Ook van teambaas Maurizio Arrivabene kreeg ik felicitaties. Maurizio ken ik al sinds mijn tijd in de Formule 3. Hij volgt me op de voet en het was ook leuk voor hem om mijn resultaat te zien."

Ondanks alle blijdschap moet Leclerc, die vorig seizoen met overmacht kampioen werd in de Formule 2, toegeven dat zijn debuutseizoen hem tot dusver nog niet heel makkelijk afgaat. Het is wennen aan de ingewikkelde constructie van de Formule 1-auto's.

"Vooral de eerste twee races waren daarom moeilijk", stelt hij. "Ik gebruikte alle instellingen nog helemaal niet, stuurde alleen en schakelde alleen en verder deed ik nog niets met het stuur. Dat was niet voldoende om echt te presteren. Maar daardoor besefte ik dat ik harder moest werken."

Afstelling

Volgens Leclerc heeft hij nog veel te leren. "En dan heb ik het nog niet eens zozeer over het rijden. Dat verschilt wel van het rijden in een Formule 2-auto, maar dat is niet het moeilijkste om te leren. Alleen al het stuurwiel met alle knoppen is gecompliceerd en je kunt uit de afstelling van de auto zo veel meer prestaties halen", somt hij op.

"Dat gaat echt van bocht tot bocht. Je kunt bijna alles instellen op mechanisch vlak, met een grote hoeveelheid knopjes en schakelaars. Het kost tijd voor je weet wat welke instelling precies doet. Dus hopelijk kan ik mezelf nog verder verbeteren in de komende races. Ik kom er wel."

Leclerc is geboren op 16 oktober 1997 en is daarmee zestien dagen jonger dan Max Verstappen. Hoewel Verstappen al veel verder is in zijn F1-loopbaan, is Leclerc als GP3- en Formule 2-kampioen met een fraaie staat van dienst de koningsklasse binnengedrongen.

Met uitzicht op een mogelijk stoeltje bij Ferrari wordt de Monegask gezien als een toekomstige concurrent voor Verstappen. "Ik denk momenteel nog helemaal niet aan zelf rijden voor Ferrari. Dat lijkt nog zo ver weg en ik heb nog zoveel te leren", weigert Leclerc vooruit te blikken op die strijd.

"Alfa Romeo-Sauber is het juiste team voor mij nu. Als ik hard werk kan ik hopelijk de stap maken naar een groter team. En mijn grote wens is om op een dag in de rode auto te rijden. Als dat gebeurt, komt een droom uit. Ik was al fan van Ferrari toen ik nog niet in de Formule 1 zat."

Kansen

De kans op wederom een finish in de top tien tijdens de Grand Prix van Spanje schat Leclerc niet al te groot in. "We weten dat we niet de auto hebben om elke week voor de punten te knokken. Het is voor mij erg belangrijk om kansen zoals in Baku te pakken."

De volgende race is in Monaco en dus rijdt het Ferrari-talent zijn eerste thuisrace. "Dan zal de druk nog iets hoger zijn dan normaal. Monaco is net als Baku een stratencircuit en daar gingen we dus heel goed", aldus Leclerc.

"De banen verschillen ook wel weer van elkaar, dus ik weet niet precies hoe snel we in Monte Carlo gaan zijn. Maar op stratencircuits speelt de coureur een grotere rol en als je grotere ballen hebt kun je net dat verschil maken."