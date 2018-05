Vettel kijkt ondanks snelheid Ferrari pas in oktober naar titelkansen

Op de vraag of Vettel in de eerste vier races kansen heeft laten liggen in de titelstrijd, reageert hij verbaasd. "Gemiste kansen? Met nog zoveel races te gaan is het een beetje zinloos om al over het kampioenschap te praten", stelt de Duitser op het Circuit de Catalunya, waar zondag de Grand Prix van Spanje wordt verreden.

"Momenteel gaat het er alleen maar om het maximale resultaat uit elke race te halen en dat blijft voorlopig nog wel even zo", aldus de Ferrari-coureur, die in Australië en Bahrein de winst pakte.

"Er verandert verder niet zo veel aan de benadering. Ik wil in elke race de finish halen en die ook winnen. Als dat je zo vaak mogelijk lukt, brengt dat je automatisch in een goede positie in het kampioenschap. Maar daar begin ik in oktober met nog vijf races te gaan pas aan te denken."

Poles

Vettel kende een sterke seizoensstart, maar eindigde in de laatste twee races naast het podium. In China werd de Duitser achtste nadat hij door Max Verstappen in de rondte werd getikt en in Baku werd hij vierde na een te optimistische inhaalpoging op leider Valtteri Bottas in de slotfase van de race. Toch staat Ferrari er goed voor, met in de laatste drie races pole position voor Vettel.

"Tot dusver zijn we erg blij", beaamt hij. "In de meeste races konden we meedoen om de zege. Dus dat is goed. In Australië was de Mercedes de snelste auto. In de races daarna ging het gelijk op tussen Ferrari en Mercedes en eigenlijk ook Red Bull."

"In de kwalificatie hebben we gedaan wat we moesten doen en hadden de anderen wat problemen", refereert Vettel de momenten in Bahrein en China waarop hij samen met teamgenoot Kimi Raikkonen de eerste startrij bezette. "Het is in ieder geval erg spannend aan de top en kleine zaken kunnen een groot verschil maken op een dag."

Vettel bezet momenteel de tweede plaats in het kampioenschap met 66 punten. Dat zijn er vier minder dan kampioensschapsleider Lewis Hamilton. "Het is voor ons in ieder geval een lekker gevoel dat je door de snelheid van onze auto sowieso mee kan doen om de winst, of je nu als eerste of zesde start. Dat is ook leuk voor de fans, want je weet vooraf niet wat er gaat gebeuren."

Noviteit

De race in Spanje wordt traditioneel gekenmerkt door de grote hoeveelheid updates aan de auto's die de teams meebrengen. "Deze baan blijft een goed ijkpunt om te zien waar je staat", zei Vettel daarover. "Ondanks een nieuwe asfaltlaag is de natuur van de baan hetzelfde gebleven. Deze baan heeft van alles in zich qua bochten en rechte stukken en de auto heeft het best zwaar, dus het is echt een goede graadmeter."

Zijn eigen team verscheen in Barcelona misschien wel met de grootste verrassing. Ferrari kwam bij de technische keuring met een noviteit: de spiegels zijn gemonteerd aan de halo, de veiligheidsbeugel rond het hoofd van de coureur.

"Ik vind het er wel mooier uitzien", reageerde Vettel op de vondst van zijn Italiaanse team. "De halo zelf is niet mooi, maar het ziet er zo met de spiegels er aan vast iets 'cooler' uit."