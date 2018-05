Ricciardo vindt dat snelste Red Bull voorrang moet krijgen in lange duels

De Australiër reed tijdens de race in Baku achterop zijn Nederlandse teamgenoot bij een inhaalactie, waarna beide coureurs van het Red Bull-team uit de race lagen.

"We hebben er uitgebreid over gepraat, vanuit verschillende standpunten. Wat de coureurs beter hadden kunnen doen, dus Max en ikzelf en wat het team beter had kunnen doen, Christian Horner en de andere mensen die beslissingen nemen", zei Ricciardo donderdag in de voorbereiding op de Grand Prix van Spanje.

"We hebben lange discussies gehad. Wij zijn natuurlijk de coureurs en wij hebben uiteindelijk de crash veroorzaakt, maar het was een lange reeks gebeurtenissen die hiertoe hebben geleid", stelde de 28-jarige teammaat van Verstappen.

Opdracht

De Australiër heeft het idee dat het team meer had kunnen doen om het incident te voorkomen. "Het was niet alleen wij coureurs die iets verkeerd deden op dat moment, het bouwde zich op. We hadden een auto kunnen laten gaan", zei Ricciardo, waarbij hij op zichzelf doelde.

De winnaar van de Grand Prix van China vond dat het team Verstappen de opdracht had moeten geven om zijn teamgenoot er langs te laten, omdat hij in zijn ogen een beter tempo had.

"Als we weer op het punt komen dat we met de wielen tegen elkaar aanrijden en de achterste van de twee auto's sneller is, dan kunnen we ze laten wisselen en er een laten gaan. Er is geen garantie dat dat ook gaat gebeuren, maar daar hebben we het wel over gehad."

Niet verbaasd

Volgens Ricciardo was het gezien de race onvermijdelijk dat hij en Verstappen elkaar zouden raken. "En ook op het moment dat het gebeurde was ik niet echt verbaasd."

"Ik heb wel echt van het gevecht genoten", vervolgde hij. "Al is het wel een beetje raar om zo met je teamgenoot te knokken, met iemand van een ander team is het iets makkelijker. "

"Ik wilde het ook afronden zonder hulp van het team, maar op een bepaald moment duurde het te lang. Daar kan het team misschien ingrijpen in de toekomst. Ik wil geen teamorders, maar ik wil niet zestig ronden achter iemand rijden."

De Grand Prix van Spanje gaat zondag om 15.10 uur van start.