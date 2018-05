Verstappen: 'Als je minder risico neemt, rijd je achteraan'

"Je kunt als Formule 1-coureur 1 of 2 procent voorzichtiger rijden, maar dan rijd je laatste", zei Verstappen donderdag op het Circuit de Catalunya bij Barcelona.

De Grand Prix van Spanje is de eerste race na de GP van Azerbeidzjan, waar Verstappen samen met zijn teamgenoot Daniel Ricciardo uit de race crashte. Het was de vierde race op rij die de Limburger niet incidentloos wist af te leggen, maar hij wil niets weten van een voorzichtige rijstijl.

"Mensen die zeggen dat je een klein tandje minder risico kunt nemen zijn geen Formule 1-coureur. Of als je wel coureur bent, dan rij je rond zonder dat je daar erkenning voor krijgt en is het na tien jaar 'dank je wel en tot nooit meer'", zei Verstappen schertsend. "Ik vind niet dat ik te gretig ben."

"Je moet ook een beetje geluk met sommige acties hebben. Je hebt het niet altijd in eigen hand en elke race was weer een ander verhaal."

Probleemloos weekend

Verstappen wil na zijn rommelige seizoensstart uiteraard wel graag een probleemloos weekend in Spanje. De sleutel daarin ligt vooral bij hemzelf. "Ik heb goede mensen om me heen die me adviseren, maar uiteindelijk kan iedereen zeggen wat hij wil, ik moet het doen. Op de baan, maar ook mijn werk naast de baan."

"Uiteindelijk word je daar na meer races uiteraard meer ervaren in. Dit soort incidenten blijven natuurlijk wel in je herinnering, maar ik ben er verder niet echt mee bezig."

"Je ziet het in alle sporten wel", vervolgde de 20-jarige coureur. "Soms zit het even niet mee en dan begint het opeens weer te lopen. Dat had ik vorig jaar ook. Toen ging het een tijdje niet lekker en aan het einde van het seizoen kwam het allemaal weer goed."

Verstappen beseft dat zijn start niet goed is, maar maakt zich geen zorgen. "Ik zou me pas zorgen maken als onze pace niet goed was", relativeerde Verstappen. "Je weet dat je elke race kans maakt op het podium en met een beetje geluk zelfs een overwinning. We gaan het hier gewoon weer proberen."

Millimeterwerk

Ook in Spanje toonde Verstappen, die in de weken tussen de twee races de Red Bull-fabriek in Milton Keynes bezocht, zich schuldbewust. "We gaan uiteraard proberen om een crash tussen Daniel en mij niet meer te laten gebeuren. Ik ga hem iets meer ruimte geven. Een paar millimeter, want het is millimeterwerk."

Verstappen sprak zijn Australische teammaat meteen na het incident in Baku. "We hebben toen een goed gesprek gehad. We hebben veel respect voor elkaar en we realiseren onszelf dat het een fout was. Er is geen enkele animositeit tussen ons. En er zijn ook geen nieuwe regels vanuit het team."

"Als zich weer een situatie voordoet zoals in Baku, komt er wellicht een moment waarop het team zegt dat we een beetje moeten kalmeren en elkaar moeten volgen. Ik weet het niet", stelde de Red Bull-coureur. "Maar over het algemeen vertrouwen ze ons nog steeds en we weten echt wel dat dit niet nog een keer moet gebeuren."

Update

Spanje geldt als de eerste race in het westen van Europa, en de plek waarop alle teams hun eerste grote updates introduceren om de auto te verbeteren. Ook Red Bull heeft de nodige nieuwe onderdelen meegebracht.

"We hopen er wat dichter bij te zitten, zeker in de kwalificatie", zegt Verstappen over de nieuwe onderdelen voor de RB14. "Als we hier een goede stap weten te zetten zou dat mooi zijn, maar we moeten het afwachten. Hopelijk is de update groot genoeg ten opzichte van de anderen."

"De grootste update moet sowieso van de motor komen, daar is het meeste tijd te winnen", stipte de Limburger het grootste probleem van zijn auto aan. "Maar ik heb geen idee wanneer we die kunnen verwachten."

De Grand Prix van Spanje begint zondag om 15.10 uur.