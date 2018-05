Force India-coureur Ocon ziet zichzelf in 2018 nog podiumplaats pakken

"Het was wel een bittere pil om te slikken, dat Sergio op het podium eindigde en ik niet", geeft de Fransman donderdag toe tijdens de voorbereiding op de Grand Prix van Spanje.

Toch staat het teambelang voorop bij de 21-jarige Ocon. "Het was fantastisch voor het team", blikt hij terug op de vorige race, waarin Perez als derde over de streep kwam op het stratencircuit in Azerbeidzjan. "We hebben stappen gezet, en daar was dit een gevolg van. Het maakt dan niet uit of Perez of ik het was, we hadden dit nodig."

"Het is nu vooral belangrijk dat de stap die we daar hebben gezet ook hier in Barcelona zichtbaar is. Als we dat momentum hier weten vast te houden, dan gaan we het goed doen in het vervolg van het seizoen."

Geruststellend

Aan het begin van het seizoen in Australië leek Force India, dat de afgelopen jaren goed presteerde, in slechte vorm te steken. "Maar ik heb veel vertrouwen in dit team. Ze laten steeds weer fantastische dingen zien", zegt Ocon.

"Het is erg geruststellend dat we ons na een beroerde start van 2018 zo hebben verbeterd. Het laat vooral ook zien dat wat wij als coureurs over de auto vertellen ook echt wordt vertaald naar verbeteringen. Dat is het moeilijkste gedeelte, en als het werkt is dat zeer bevredigend."

Ocon ziet zichzelf dit seizoen daarom nog wel een keer met champagne op het ereschavot staan. "Ik denk dat mijn kans op een podiumplaats nog wel komt. Alles is mogelijk, dus waarom niet?"

Verstappen

De jonge Fransman is van dezelfde generatie als Max Verstappen, maar zit in tegenstelling tot de Nederlander niet bij een topteam. Het frustreert hem desondanks niet dat hij 'achterloopt' op een van zijn grote concurrenten uit de opstapklasse Formule 3.

"Ik zit in een auto waarmee ik voor de punten kan strijden", relativeert Ocon. "Er zijn echt genoeg coureurs die in mijn positie willen zitten."

Verstappen kwam tijdens de race in Baku in aanvaring met zijn teamgenoot Daniel Ricciardo, wat Perez en Ocon ook enkele keren gebeurde in 2017. Volgens de Fransman hoort dat fenomeen bij racen. "Sergio en ik voelden ons vorig jaar erg slecht tegenover het team dat zo hard werkt", zegt hij.

"Maar rivaliteit tussen twee teamgenoten zal er altijd zijn. Uiteraard wil je niet zien dat ze tegen elkaar aan rijden, maar dat gebeurt nu eenmaal. We hebben het eerder gezien met Nico Rosberg en Lewis Hamilton en eerder ook met Alain Prost en Ayrton Senna."