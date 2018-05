Horner denkt dat Verstappen in openingsfase seizoen te gretig is geweest

"Uiteindelijk zal hij het omdraaien. Het belangrijkste is om te leren van fouten. Het begin van dit seizoen is moeilijk geweest voor hem, in veel gevallen leek het erop alsof hij te gretig was. Ik heb er ontzettend veel vertrouwen in dat hij ervan zal leren en zijn fouten erkent", vertelt Horner donderdag in gesprek met Motorsport.com.

Verstappen was in de eerste vier races bij meerdere incidenten betrokken. Zo botste hij in Bahrein en China tegen de auto's van respectievelijk Lewis Hamilton en Sebastian Vettel. Hij beleefde zijn dieptepunt echter twee weken geleden in Azerbeidzjan, toen teamgenoot Daniel Ricciardo achter op hem knalde en beide Red Bulls uitvielen.

Toch is Horner van mening dat Verstappen nog veel kan leren van Ricciardo, die de race in China op zijn naam wist te schrijven door vanaf de zesde positie bij de start in het restant van de wedstrijd op bijzonder fraaie wijze helemaal naar voren op te rukken.

"Nog iets waarvan hij voordeel heeft, of voordeel zal hebben, is dat zijn teamgenoot zeer gepolijst is en zich uiteraard in een andere fase van zijn ontwikkeling bevindt. Ik denk dat Max veel kan en zal leren van Daniel, want hij heeft respect voor hem, ook na het incident in Baku. Daniel is een uitstekende graadmeter."

Excuses

Horner wilde naar aanleiding van het voorval in Azerbeidzjan dat Verstappen en Ricciardo hun excuses aanboden aan het personeel in de fabriek van Red Bull Racing in het Britse Milton Keynes. Dat is vorige week woensdag gebeurd.

"Ze stonden voor het personeel, verontschuldigden zich en zijn heel open geweest. Op mijn kantoor hebben we gesproken over het incident en onderling zullen ze er ook over praten om ervan te leren", stelt Horner.

"Allebei hebben ze voorbeeldig gehandeld wat betreft de nasleep van Baku. Hoe ze met de media zijn omgegaan, maar ook dat ze hiernaartoe zijn gekomen en hun excuses hebben aangeboden aan het personeel. De beste manier om het goed te maken is om op de baan resultaat te leveren."

Verstappen en Ricciardo zijn momenteel in Spanje, waar dit weekend de volgende Grand Prix wordt verreden. Vrijdag staan de eerste twee vrije trainingen op het programma, zaterdag de derde vrije training en de kwalificatie en zondag de race.

Titelverdediger Hamilton van Mercedes gaat met zeventig punten aan de leiding in de WK-stand, gevolgd door Vettel (66 punten), Kimi Raikkonen (48), Valtteri Bottas (veertig) en Ricciardo (37). Verstappen is met slechts achttien punten terug te vinden op plaats acht. Hij werd zesde in Australië (acht punten) en vijfde in China (tien punten).