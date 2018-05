Alles over GP Spanje: 'Dramatiek rond Verstappen stopt alleen met toprace'

Lammers kan zich goed voorstellen dat Verstappen snakt naar een goed resultaat op het Circuit de Catalunya. "Als je een race gewonnen hebt, dan is het leven makkelijk. Mensen op straat steken hun duim naar je op en vertellen dat je het goed gedaan hebt", zegt hij tegen NUsport.

"Maar als het minder gaat, krijg je kritische vragen van de overbuurman, van je neven en nichten, ooms en tantes en nog veel meer mensen. Max heeft de neiging om iedereen netjes uitleg te geven, maar dat maakt het wel gecompliceerd. Het zorgt voor zoveel negatieve energie. Dat beïnvloedt de psyche van een sportman."

"Daarnaast zal elk klein foutje dat Max komend weekend maakt worden gezien als wéér een flinke fout. De dramatiek rond zijn persoon wordt dan groter en groter. Dat kan maar op één manier stoppen: door een topresultaat."

De crash met Ricciardo in Baku was het laatste dieptepunt in de teleurstellende seizoensopening voor Verstappen. In Bahrein viel de twintigjarige Limburger uit na een botsing met Lewis Hamilton en in China kreeg hij een tijdstraf na een touché met Sebastian Vettel. Een magere achtste plek in de WK-stand is het gevolg.

"Hij heeft te maken met hooggespannen verwachtingen", weet Lammers. "Vanaf zijn debuut wordt Max als een toekomstig wereldkampioen gezien. Fans, media en zijn omgeving vinden dat hij dit jaar minimaal tweede of derde moet worden. En Max vindt dat zelf waarschijnlijk ook."

Starttijden GP SPanje Eerste vrije training: vrijdag 11.00 uur

Tweede vrije training: vrijdag 15.00 uur

Derde vrije training: zaterdag 12.00 uur

Kwalificatie: zaterdag 15.00 uur

Race: zondag 15.10 uur

Historische grond

In Spanje keert Verstappen terug op historische grond. In 2016 werd hij hier bij zijn debuutrace voor Red Bull de eerste Nederlandse Grand Prix-winnaar ooit. "Hij heeft hier goede herinneringen en zal goed gestemd naar Barcelona afreizen", denkt Lammers.

Doordat de baan van Barcelona als testcircuit gebruikt wordt, hebben vrijwel alle Formule 1-coureurs er al zeker duizend rondes gereden en kennen ze alle bochten op hun duimpje. De onderlinge verschillen zijn dan ook klein, de afgelopen twaalf jaar werd de race door elf verschillende coureurs gewonnen.

"Eigenlijk kunnen ze de vrije trainingen hier wel afschaffen", vindt Lammers, die als coureur actief is in het wereldkampioenschap langeafstandracen (WEC). "Ook tijdens de kwalificatie zullen de verschillen erg klein zijn."

"Het uitdagendste deel van het circuit is de eerste sector. Bochten drie en vier vormen een mooie combinatie en daarna loopt de baan mooi omhoog naar bocht vijf."

Waar het eerste deel van de baan vloeiend en op hoge snelheid gereden kan worden, is het tweede deel veel technischer van aard. "Dat zijn vooral start-stopbochten, die redelijk veel op elkaar lijken", zegt Lammers. "Dat deel is voor een coureur minder leuk dan het eerste deel."

Plattegrond Circuit de Catalunya

Updates

Voor de eerste Grand Prix in Europa zullen de meeste teams technische updates aan hun auto's doorvoeren. "Het wordt interessant om te zien wie de grootste stap zet", zegt Lammers. "Het ene team zal zich twee tienden verbeteren, maar misschien gaat de concurrent wel een halve seconde sneller."

"In Baku zagen we al dat Force India opeens een stuk beter was dan in de eerdere races van dat seizoen", doelt Lammers op de derde plek van Sergio Perez. "Zoveel verschil kan een update al maken."

In Barcelona zullen veel ogen gericht zijn op de Red Bulls. Lammers verwacht niet dat het dit seizoen nogmaals mis zal gaan. "Verstappen en Ricciardo zijn absoluut geschrokken van de crash in Baku. Ze zullen allebei binnen twintig seconden beseft hebben dat ze het niet handig hebben gedaan."

"Max zal niet meer zulke schijnbewegingen maken als hij verdedigt ten opzichte van Ricciardo en andersom zal Ricciardo dat ook niet doen als hij Max wil passeren."

Toch denkt Lammers niet dat Verstappen en Ricciardo stalorders krijgen. "Ze zullen de deur niet voor elkaar openzetten. Er zal binnen het team best gesproken zijn. Ze mogen blijven racen, zolang ze elkaar maar niet raken."

Laatste tien winnaars in Spanje 2017: Lewis Hamilton (GBr/Mercedes)

2016: Max Verstappen (Ned/Red Bull Racing)

2015: Nico Rosberg (Dui/Mercedes)

2014: Lewis Hamilton (GBr/Mercedes)

2013: Fernando Alonso (Spa/Ferrari)

2012: Pastor Maldonado (Ven/Williams)

2011: Sebastian Vettel (Dui/Red Bull)

2010: Mark Webber (Aus/Red Bull)

2009: Jenson Button (GBr/Brawn)

2008: Kimi Raikkonen (Fin/Ferrari)

Weersvoorspelling

Het wordt een bewolkt weekend in Barcelona, met temperaturen rond de 20 graden. De kans op neerslag is op zaterdag en zondag desondanks slechts 20 procent.