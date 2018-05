Renault ziet Ricciardo als interessante optie voor volgend seizoen

"We zijn geïnteresseerd in getalenteerde rijders en Daniel Ricciardo is er daar een van. Ik denk dat hij in een goede positie zit om te weten waar we sterk en zwak zijn, want hij rijdt natuurlijk met een Renault-motor", zegt Renault-baas Cyril Abiteboul maandag tegen Motorsport.com.

In tegenstelling tot teamgenoot Max Verstappen, die tot en met 2020 vastligt, lijkt Ricciardo na dit jaar te vertrekken bij Red Bull. Hij zou zelfs al een voorcontract hebben getekend bij Ferrari, maar ontkende dat vorige maand.

Abiteboul ziet Ricciardo graag naar Renault komen, maar beseft dat iemand van dat kaliber niet zomaar te strikken is. "Als we Ricciardo of iemand anders willen verleiden, is het eerste wat we moeten doen onze spullen voor elkaar krijgen", aldus de Fransman.

"Als we erin slagen het beste chassis en de beste motor te bouwen, dan ben ik er zeker van dat we interessant kunnen zijn. Dan kunnen we namelijk laten zien dat onze ambities serieus zijn en dat kan wellicht helpen bij iemand als Ricciardo."

Sainz

Abiteboul heeft bij Renault nu nog de beschikking over Nico Hülkenberg en Carlos Sainz, maar hij houdt er sterk rekening mee dat Sainz bezig is aan zijn laatste jaar. De jonge Spanjaard (23) wordt namelijk gehuurd van Red Bull.

"We hebben twee geweldige rijders, maar we zitten met Carlos Sainz natuurlijk in een bijzondere situatie. We wisten vanaf dag één dat we voor volgend jaar kwetsbaar zouden zijn. Daarom moeten we al aan een oplossing gaan denken", verklaart de Renault-baas zijn interesse in onder anderen Ricciardo.

"We zijn al met Carlos een gesprek begonnen over de langere termijn, wetende dat we dat niet helemaal in eigen hand hebben. Dat is geen comfortabele situatie, maar we moeten het aanvaarden."

Na de eerste vier Grands Prix van 2018 bezet Hülkenberg de zevende plek in de WK-stand, waarmee de Duitser drie plekken hoger staat dan teamgenoot Sainz. Ricciardo, die de race in China won, bezet de vijfde plaats. De volgende Grand Prix wordt zondag in Spanje verreden.