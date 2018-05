Verstappen: 'Race in Spanje kan bepalend zijn voor rest van seizoen'

Het Red Bull Racing van Verstappen en teamgenoot Daniel Ricciardo is van plan om op Circuit de Catalunya in Barcelona een hoop updates door te voeren, waardoor de auto sneller moet worden.

"Ik kijk ernaar uit om te zien hoe de auto's zich ontwikkelen. Er komen veel updates aan en hopelijk brengen die ons nog verder naar voren. De rest neemt echter ook nieuwe onderdelen mee", zegt Verstappen vrijdag op zijn eigen website.

"Het zou best een bepalend moment in het seizoen kunnen zijn. Ik ben ook benieuwd hoe iedereen het ervan afbrengt. Onze auto is erg snel. We hebben nog wat extra topsnelheid nodig, maar dat komt."

Vorige maand beloofde Cyril Abiteboul van motorleverancier Renault al dat Red Bull dit seizoen door geplande update nog tijdwinst boekt. "Het zou meer dan een halve seconde moeten gaan opleveren. Er komt meer nieuws over de motor vanaf de race in Spanje", zei hij toen.

Crash

Verstappen hoopt de nare smaak van de vorige race in Azerbeidzjan, waar hij betrokken was bij een crash met teamgenoot Ricciardo, weg te spoelen op Circuit de Catalunya.

"Ik kijk natuurlijk uit naar het weekend in Spanje vanwege de mooie herinneringen aan mijn eerste overwinning in de Formule 1. Ik ben blij dat het Europese seizoen begint", aldus de 20-jarige Limburger.

Tot dusver kent Verstappen een tegenvallend seizoen. Hij werd zesde in Australië, vijfde in China en viel uit bij de Grands Prix van Bahrein en dus Azerbeidzjan. In de WK-stand neemt hij achter Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen, Valtteri Bottas, Ricciardo, Fernando Alonso en Nico Hülkenberg de achtste plek in.

De Spaanse Grand Prix begint volgende week zondag om 15.10 uur.