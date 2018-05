De Vries houdt vertrouwen na wisselvallige seizoensstart in Formule 2

McLaren laat tijdens de testdagen, die na de Grand Prix van Spanje ook op het circuit van Barcelona worden gehouden, de huidige Formule 1-coureur Stoffel Vandoorne, het 18-jarige Formule 2-talent Lando Norris en de 31-jarige Formule E-coureur Oliver Turvey rijden. De Vries komt niet in actie tijdens de testdagen, waarbij veel Formule 1-teams jonge talenten inzetten.

"Dat komt niet als een verrassing", zegt De Vries (23) tegen NUsport. "Ik had er ook niet op gerekend. Het is logisch dat Norris daarheen gaat, omdat hij ook de testrijder van McLaren is."

"Dit zegt nog helemaal niks over mijn kansen op een overstap naar de Formule 1 komend seizoen. Ik moet mij gewoon focussen op het leveren van resultaten in de Formule 2. Dan komt mijn kans vanzelf."

Eind maart was De Vries nog een stuk stelliger door in het Ziggo-programma Formule 1 Café te zeggen dat hij verzekerd is van een stoeltje in de Formule 1 als hij dit jaar kampioen zou worden in de Formule 2. "Het is letterlijk zo tegen me gezegd door McLaren-directeur Zak Brown. Het staat zelfs zwart op wit", zei De Vries toen.

Die woorden werden enkele dagen later door Brown ontkracht. "Nyck is een heel getalenteerde coureur, dat staat buiten kijf. Maar niemand heeft een garantie voor 2019 bij McLaren, dus ook Nyck niet. Ook geen mondelinge overeenkomst, of een voorcontract. En op contractdetails ga ik sowieso niet in", zei de teambaas.

De Vries wil een maand later niet meer ingaan op de kwestie. Zijn tweede plaats zondag in de sprintrace bij de Grand Prix van Azerbeidzjan was een opsteker die hij goed kon gebruiken.

Podiumplek

"Die podiumplek in Baku zorgde vooral voor een enorme opluchting", geeft De Vries toe. "Je kunt zeggen dat je goed bezig bent, maar uiteindelijk tellen alleen de punten. Ik ben blij dat het tijdens de tweede race in Baku eindelijk eens op zijn plek viel."

De Vries was het Formule 2-seizoen begonnen met een zesde en een vijfde plek in Bahrein. Hij rijdt dit jaar bij Prema Racing, het team dat de afgelopen twee jaar Charles Leclerc en Pierre Gasly aan de Formule 1 afleverde.

"Qua potentie zit het wel goed. Tijdens de eerste race in Bahrein lagen we tweede en bij de tweede race zelfs op kop. Ook bij de eerste race in Baku deden we weer voorin mee. We zitten er dus iedere keer goed bij. Alleen lukte het de eerste drie races door verschillende oorzaken niet om de resultaten naar huis te rijden. Dat is zonde."

Remfout

De Vries baalt vooral van een remfout tijdens de hoofdrace in Baku, waardoor hij van de tweede plaats terugviel naar de achterhoede.

"Van die remfout heb ik wel even wakker gelegen", kijkt De Vries terug. "Dat ik mezelf verremde was niet eens het grootste probleem. Dat kan iedereen gebeuren, Sebastian Vettel van Ferrari overkwam het in de Formule 1 ook."

"Het zit mij vooral niet lekker hoe ik er vervolgens mee om ben gegaan. Ik reed de laatste paar ronden veel te gehaast, waardoor ik nog meer fouten maakte. Daar heb ik veel van geleerd."

De Vries is blij dat hij in de tweede race toch nog een goed resultaat mee naar huis kon nemen. "Gelukkig hebben we ons een dag later goed herpakt. Als je veertiende start en uiteindelijk twee wordt, doe je het gewoon goed. Natuurlijk had ik het liefst twee keer op het podium gestaan, maar al met al kijk ik met een positief gevoel terug op het weekend."

Barcelona

De Vries staat na twee raceweekenden op de vijfde plaats in het kampioenschap. Het gat met leider Norris bedraagt 27 punten (55 om 28). "Er zijn nog tien raceweekenden te gaan, dus geen reden tot paniek."

"De eerste vier races van het seizoen zijn gewonnen door vier verschillende coureurs. Er gebeurt een hoop, dus er is nog van alles mogelijk. Het kampioenschap wordt denk ik pas in het laatste weekend beslist."

Op 12 en 13 mei staat op het circuit van Barcelona het derde raceweekend in de Formule 2 op het programma. "Ik ga er met veel vertrouwen naartoe. Hopelijk kunnen we de goede lijn van zondag doortrekken."

"We behoren dit seizoen tot de titelkandidaten, dus ook in Barcelona gaan we meedoen om de overwinning. Daar ben ik van overtuigd."