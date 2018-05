Magnussen baalt van ophef en nuanceert uitspraken over rijstijl

"Ik wil niet sterven in een Formule 1-auto. Met die uitspraak wilde ik alleen laten blijken dat ik alles wil geven om het hoogste te bereiken", schrijft Magnussen woensdagavond in een statement op Twitter.

Magnussen deed zijn uitspraken daags voor zijn gevaarlijke actie ten opzichte van Pierre Gasly van Toro Rosso in de Grand Prix van Azerbeidzjan. De Deen duwde de Fransman afgelopen zondag bijna in de muur op het rechte stuk.

Vanwege die actie kreeg Magnussen twee strafpunten op zijn racelicentie, waarmee zijn totaal in de laatste twaalf maanden al op zeven komt. Bij twaalf strafpunten volgt een schorsing voor één Grand Prix.

"Mijn uitspraken over mijn rijstijl waren voor de race en dus niet op het incident met Pierre gericht", verduidelijkt Magnussen. "Het was geen bewuste actie en ik heb al meerdere keren sorry tegen hem gezegd."

Kritiek

Magnussen kreeg al vaker kritiek vanwege zijn gevaarlijke rijstijl en dat was na zondag niet anders, maar de 25-jarige Deen wil toch benadrukken dat hij niet bewust incidenten veroorzaakt.

"Succes betekent voor mij natuurlijk niet dat ik ongelukken moet veroorzaken en strafpunten moet verzamelen. Ik wil net als alle andere coureurs gewoon zo hoog mogelijk eindigen", aldus Magnussen, die overigens niet van plan is zijn rijstijl aan te passen.

"Mijn hele leven heeft in het teken van de Formule 1 gestaan. Van die droom heb ik werkelijkheid gemaakt, dus het is niet meer dan normaal dat ik alles uit mezelf haal om successen te behalen. Als er een dag komt waarop ik dat niet meer doe, dan stop ik direct."

Magnussen, die bezig is aan zijn vierde seizoen in de Formule 1, staat na vier races op de twaalfde plek in de WK-stand met elf punten. Op 13 mei wordt in Barcelona de volgende Grand Prix verreden.