Formule 1 volgend jaar zo goed als zeker naar stratencircuit in Miami

In een statement meldt de Formule 1 woensdag dat alleen de zogeheten City of Miami Commission - een organisatie waarin de vijf districten van Miami zijn vertegenwoordigd - het plan voor een stratencircuit nog moet goedkeuren.

Als de commissie akkoord gaat, staat niets een Grand Prix in Miami nog in de weg. "We waarderen de interesse van Miami in het organiseren van een Formule 1-race en kijken ernaar uit om samen te werken en het plan te realiseren", zegt Formule 1-directeur Sean Bratches.

Mocht de Grand Prix van Miami er komen, dan wordt het de tweede Formule 1-race in de Verenigde Staten. Het Circuit of the Americas in Austin maakt al langer deel uit van de kalender.

In 2015 was Miami al eens het decor voor een race in de Formule E. Ook toen werd een stratencircuit aangedaan.

Liberty Media

Het is nog niet geheel duidelijk of de Formule 1-kalender voor 2019 door de race in Miami wordt uitgebreid, of dat de Grand Prix op Amerikaanse bodem een ander circuit gaat vervangen.

Liberty Media, dat eigenaar is van de Formule 1, heeft in ieder geval al langer het plan om de kalender uit te breiden. De Formule 1-teams vinden het seizoen al lang genoeg en kunnen zich dus niet vinden in dat idee.

De huidige kalender bestaat uit 21 races, waarvan er dit seizoen vier zijn verreden. De volgende race is volgende week zondag in Spanje. Wereldkampioen Lewis Hamilton gaat na de eerste vier Grands Prix aan de leiding in de WK-stand.