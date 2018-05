Hamilton baalt ervan dat Ferrari 'veel verder' is dan Mercedes

"We hebben echt nog veel werk te doen, want we liggen achter. Als je kijkt naar pure snelheid, is Ferrari momenteel veel verder dan wij", spreekt de Brit zijn zorgen woensdag uit tegen Sky Sports.

"We doen zeker mee en het is niet zo dat we een verschrikkelijke auto hebben, laat dat duidelijk zijn. We moeten een aantal dingen wat verfijnen. De auto is nog niet zo makkelijk te besturen als vorig jaar."

De 33-jarige Hamilton weet waar het vooral aan schort. "De banden vormen het grootste probleem. De auto van Ferrari is niet per definitie veel beter dan die van ons, maar zij maken beter gebruik van de banden."

Ondanks de problemen met de W09 gaat Hamilton na vier Grands Prix wel aan de leiding in de strijd om de wereldtitel. De oud-coureur van McLaren heeft een voorsprong van vier punten op Ferrari-rijder Sebastian Vettel: 70 om 66.

Fouten

Hamilton merkte dat hij in Azerbeidzjan - hoewel hij er dus als eerste over de finish kwam - niet helemaal zichzelf was. Dat kwam volgens de Brit vooral door de auto.

"Ik heb moeite om het maximale uit de auto te halen. Ik maakte in Baku veel fouten en dat is ongebruikelijk voor me. Ik worstelde met de auto en de banden en daar til ik zwaar aan. Ik ga nog harder werken om ervoor te zorgen dat dit niet nog een keer gebeurt."

Het is niet de eerste keer dat Hamilton zijn zorgen uitspreekt over de huidige positie van Mercedes ten opzichte van de concurrentie. Ruim een week geleden zei hij al het gevoel te hebben dat het heel moeilijk wordt om opnieuw wereldkampioen te worden.

De vijfde race van het seizoen staat volgende week zondag in Spanje op het programma. Voor die Grand Prix voeren veel teams technische updates door aan hun wagens.

Vorig jaar pakte Hamilton op Circuit de Catalunya pole position en kwam hij als winnaar over de streep. Het podium werd gecompleteerd door Vettel en Red Bull Racing-coureur Daniel Ricciardo.

