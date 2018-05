Bekritiseerde Magnussen zegt dat hij bereid is achter stuur te sterven

"Als ik in mijn auto stap, dan sluit ik geen compromissen meer. Zodra ik mijn helm op heb, ben ik overal klaar voor. Zelfs om te sterven", zeiĀ Magnussen afgelopen weekend tegen Reuters.

"Ik houd van mijn familie en er zijn veel dingen in het leven waar ik van geniet. Maar als ik in de auto zit, dan is dat het enige dat telt voor mij."

Zondag kwam Magnussen in opspraak na een gevaarlijke actie ten opzichte van Gasly (22). De FransmanĀ was na de Grand Prix van Azerbeidzjan furieus op de 25-jarige Deen. OpĀ het lange rechte stuk werd hij bijna in de muur geduwd door Magnussen.

"Kevin Magnussen is de gevaarlijkste coureur tegen wie ik ooit gereden heb. Hij duwde me met ruim 300 kilometer per uur bijna in de muur en verpestte daarmee mijn race", zei de coureur van Toro Rosso zondag.

"Mijn voorwiel schuurde tegen de muur, aan de onderkant van de auto brak iets af, net als mijn rechterspiegel", zei Gasly. "Na dat moment kon ik niet meer goed sturen en heb ik alleen nog maar geprobeerd om de finish te halen."

Strafpunten

Na de race kreeg de coureur van Haas een tijdstraf van tien seconden en twee strafpunten op zijn racelicentie vanwege zijn actie ten opzichte van Gasly. Hij heeft de laatste twaalf maanden zeven strafpunten verzameld.Ā Bij twaalf strafpunten volgt er een schorsing voor Ć©Ć©n Grand Prix.

Magnussen zei zondag dat hij Gasly niet opgemerkt had. "Ik had heel veel vibratie en zag vrijwel niets in mijn spiegels."

Achter de topteams Mercedes, Ferrari en Red Bull zijn de verschillen tussen de andere renstallen - waaronder Haas en Toro Rosso - dit seizoen erg klein. "De strijd in het middenveld is erg hevig", zegt Magnussen. "Je moet daarom gewoon je ellebogen gebruiken."

"Als ik op de elfde plaats rijd, dan riskeer ik alles. Misschien verlies je dan een voorvleugel of krijg je een straf. Maar als je in de punten wil rijden, moet je agressief zijn."

Magnussen staat na vier races op de twaalfde plek in de WK-stand met elf punten. Gasly verzamelde Ć©Ć©n punt meer en is elfde. Op 13 mei wordt in Barcelona de volgende Grand Prix verreden.