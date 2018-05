FIA past regels aan om inhalen vanaf 2019 te bevorderen in Formule 1

De FIA maakte dinsdag in een verklaring een drietal regelwijzigingen bekend, waar maandag over gestemd werd. Op de laatste dag van april verliep de deadline waarin de reglementen voor volgend seizoen konden worden aangepast zonder dat unanimiteit vereist is.

In de nieuwe reglementen worden de voorvleugels kleiner en eenvoudiger, wat het voor de auto's gemakkelijker moet maken om elkaar te blijven volgen.

De achtervleugel wordt juist groter, waardoor het effect van de DRS vergroot wordt. De derde maatregel is het vereenvoudigen van de luchtinlaat bij de remmen aan de voorwielen, waar niet langer een vleugel is toegestaan.

"Studies hebben aangetoond dat er door de regelwijzigingen waarschijnlijk een positieve invloed is op het racen en het inhalen", stelt de FIA.

Een vierde voorstel over de aanpassing van de barge boards aan de zijkant van de bolides haalde geen meerderheid van de stemmen.

Verstappen

Max Verstappen klaagde ruim een week geleden nog dat inhalen in de Formule 1 steeds lastiger is geworden.

"Ik vond het in 2016 bijvoorbeeld veel leuker. Je kon elkaar beter volgen en op een of andere manier gaf het meer voldoening", zei de 20-jarige Limburger.

"Sinds 2017 is het een stuk moeilijker en minder leuk om echt tegen elkaar te racen. De remafstand is korter en het is gewoon zo moeilijk om elkaar te volgen. De auto kan ook vreemde bewegingen maken en opeens uitbreken."

Veto

Slechts vier van de tien Formule 1-teams hoefden maandag voor de reglementswijzigingen te stemmen om een meerderheid te halen, als ook de FIA, Formule 1 en vertegenwoordigers van sponsors en promotors voorstander zouden zijn.

Voorafgaand aan de stemming steunde alleen het team van Williams de plannen openlijk, maar volgens Autosport hebben zes van de tien teams voor de nieuwe regels gestemd.

De World Motor Sport Council van de FIA moet de wijzigingen nog goedkeuren. Dat lijkt slechts een formaliteit, al kan Ferrari in theorie nog een veto uitspreken.