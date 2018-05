Verstappen vindt dat hij in duels met Ricciardo minder gretig moet zijn

"We moeten misschien iets minder gretig zijn als we tegen elkaar racen", zei Verstappen maandagavond in het programma Peptalk bij Ziggo Sport. "Ik denk dat ze ons allebei moeten laten racen. Dat kunnen we ook heel goed, alleen ging het deze keer helaas mis."

Twaalf ronden voor de finish op het Baku Street Circuit knalde de Australische Ricciardo in de strijd om de vierde plaats op de achterkant van zijn jongere teamgenoot.

Na afloop van de race schudden de twee Red Bull-coureurs elkaar binnen vijf minuten de hand. "Ik baalde dat ik niet gefinisht was, maar we hebben een heel goede relatie."

Schuld

Verstappen wilde geen schuldige aanwijzen voor de crash. "Uiteindelijk maakt het niet uit wiens schuld het is", zei hij. "Het team was niet blij, maar dat waren we zelf ook niet."

Het Red Bull-duo vocht op het stratencircuit in Azerbeidzjan diverse felle gevechten uit, maar volgens Verstappen hoeft de Oostenrijkse renstal zijn aanpak niet te wijzigen. "Natuurlijk gaan we met elkaar praten, maar er hoeft niet drastisch iets veranderd te worden."

Teambaas Christian Horner gaf eerder op maandag nog aan dat Verstappen en Ricciardo binnenkort hun excuses moeten aanbieden aan het personeel in de fabriek van Red Bull Racing in het Britse Milton Keynes.

Optimistisch

Hoewel Verstappen dit seizoen al twee keer uitviel en in de eerste vier races slechts achttien punten verzamelde, blijft hij optimistisch. "Er zijn nog zeventien wedstrijden en je ziet hoe snel het draait. Alles is nog mogelijk."

Voorafgaand aan de volgende race voert Red Bull een update door aan de auto. "De update ziet er positief uit", aldus de Nederlander. "Er is best wel wat verandering."

De volgende Grand Prix staat op zondag 13 mei op het programma. Dan komen de Formule 1-coureurs in actie op het Circuit de Barcelona-Catalunya in Spanje.