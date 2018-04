Red Bull opent gesprekken met Honda als mogelijke motorleverancier

Red Bull-adviseur Helmut Marko sprak in Baku met Masahi Yamamoto, chef motorsport van het Japanse automerk. "Het was een positief gesprek", zegt Yamamoto op de website van de Formule 1.

"Omdat het een eerste bijeenkomst was, hebben we vooral gesproken over de voorwaarden van beide kanten en over wat we van elkaar verwachten", aldus de Japanner. "Ik geloof dat we beiden een positief gevoel aan het gesprek overhielden."

Toch wil Yamamoto niet te veel vooruitlopen op een mogelijke samenwerking. "We hebben een goede verstandhouding, maar het is pas een eerste formele ontmoeting. Dit was het startpunt voor een mogelijke gezamenlijke toekomst."

Als Red Bull en Honda besluiten om te gaan samenwerken, dan wordt er een contract gesloten voor 2019 en 2020. In 2021 treedt een nieuw motorreglement in werking.

Toro Rosso

Honda was van 2015 tot en met 2017 zonder succes motorleverancier van McLaren. Dit seizoen levert het bedrijf de krachtbron aan Toro Rosso, het dochterteam van Red Bull.

Aan het begin van het seizoen werd al aangekondigd dat Red Bull de prestaties van de Honda-motor bij Toro Rosso zou afwachten, voordat het team een overstap zou overwegen.

Pierre Gasly behaalde een knappe vierde plaats in de Grand Prix van Bahrein, maar daarna behaalde Toro Rosso nog maar één WK-punt. Zondag werd Brendon Hartley tiende in Azerbeidzjan.

Red Bull rijdt sinds 2007 met een motor van Renault, die de laatste jaren naar sponsor Tag Heuer vernoemd is. Met name vorig jaar liet de motor veel te wenen over qua betrouwbaarheid en absolute topsnelheid.

Dit jaar won Daniel Ricciardo de Grand Prix van China, maar dat is vooralsnog de enige podiumplaats voor Red Bull.

15 mei

Volgens de FIA-reglementen moeten de teams op 15 mei bekendmaken met welke motor ze volgend seizoen gaan rijden. "De discussies zijn nu begonnen en zullen soepel moeten verlopen", zegt Yamamoto.

"Ik wil nu eerst met het bestuur van Honda in gesprek, voordat we weer in gesprek met Red Bull kunnen om de volgende stappen te bespreken."

Op 13 mei wordt in barcelona de eerstvolgende Grand Prix van het seizoen verreden.