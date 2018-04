Verstappen en Ricciardo moeten excuses aanbieden aan Red Bull-personeel

Horner baalde stevig nadat Verstappen en Ricciardo zondag bij de Grand Prix van Azerbeidzjan door een onderlinge crash uitvielen. De Australiër knalde in de strijd om de vierde plaats op de achterkant van zijn jongere teamgenoot.

"Voor de race in Azerbeidzjan hebben we nog besproken dat ze elkaar de ruimte moeten geven", zegt Horner tegen Sky Sports.

Verstappen en Ricciardo vochten op het stratencircuit echter diverse felle gevechten uit. Al voor bovengenoemd incident ging het bijna fout tussen de twee.

"Het was een optelsom, doordat twee jongens het heft in eigen handen namen. We hebben tijdens deze race wel drie incidenten tussen de twee gezien. Ze raakten elkaar al eerder met de wielen", aldus Horner. "We hebben daarna via de boordradio beiden de opdracht gegeven voorzichtiger te rijden. We hebben gezegd dat ze wat kalmer moesten zijn."

Vrijheid

Ondanks de dramatische race op het Baku Street Circuit wil Horner zijn coureurs Verstappen en Ricciardo de vrijheid blijven geven om met elkaar te strijden.

"We willen niet ingrijpen, ze mogen wiel tegen wiel rijden. Tot zondag is het altijd goed gegaan. We hebben altijd gezegd: geef elkaar de ruimte op de baan, dan mogen jullie van ons racen. Dat gebeurde ook, tot dit ongelukkige moment."

De FIA gaf zowel Verstappen als Ricciardo zondag een formele reprimande. Een lichte straf, want pas na drie reprimandes in één seizoen volgt een gridstraf van tien plaatsen.

Horner vertelde dat Verstappen en Ricciardo zich schuldig voelden over de crash en dat ze zelf ook wel inzagen dat ze fout zaten.

"Je zag het aan hun lichaamstaal. Ze hielden zich na het incident gedeisd. We zullen dit voor de wedstrijd in Barcelona over twee weken nog eens bespreken, maar we willen ze graag tegen elkaar laten blijven racen."

De Grand Prix van Spanje wordt 13 mei verreden. Twee jaar geleden won Verstappen op het Circuit de Catalunya de eerste Grand Prix van zijn carrière.