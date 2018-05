Lauda vindt crash voor 70 procent schuld van Verstappen

"Het was voor 70 procent de schuld van Verstappen en voor 30 procent van Ricciardo", zegt Lauda tegen persbureau Reuters. De drievoudig wereldkampioen is als adviseur van concurrent Mercedes actief in de Formule 1.

"Waar kan die arme jongen (Ricciardo, red.) dan nog naartoe als je steeds maar blijft bewegen?", vraagt de Oostenrijker zich hardop af.

Het drama voor Red Bull Racing voltrok zich zondag met nog twaalf rondes te gaan op het stratencircuit in Baku. Ricciardo viel de vierde plek van de Limburger aan en Verstappen verdedigde door tweemaal van richting te veranderen.

De Australiër reed zijn teamgenoot daarop van achteren aan, waarna zowel Verstappen als Ricciardo niet verder kon. De wedstrijdleiding oordeelde dat beide coureurs schuldig waren en gaf ze ze allebei een reprimande. Na drie reprimandes in één seizoen krijgt een coureur een gridstraf van tien plekken.

Lauda vertelt wat hij zou doen als de twee coureurs van Mercedes elkaar van de baan zouden rijden. "Dan zou ik naar huis gaan om te huilen. En daarna riep ik ze allebei bij me om te vertellen hoeveel salaris ze moeten inleveren om de schade te compenseren."

In tegenstelling tot Mercedes mogen de coureurs van Red Bull nog wel vrijuit tegen elkaar racen. Het Duitse team had in het recente verleden ook twee rijders die regelmatig een felle strijd uitvochten. In de periode tussen 2014 en 2016, toen Lewis Hamilton en Nico Rosberg om de wereldtitel streden, ging het ook weleens mis tussen de teamgenoten.

Het meest spraakmakende incident was bij de door Verstappen gewonnen Grand Prix van Spanje in 2016, waarin Hamilton en Rosberg elkaar in de eerste ronde van de baan reden. Daarna kwam het niet meer voor dat de coureurs zo scherp tegen elkaar streden.

"Wij hebben dit ook een paar keer meegemaakt", zegt Mercedes-teambaas Toto Wolff dan ook. "Je moet de jongens eraan herinneren dat een hele organisatie met honderden medewerkers 24 uur per dag voor ze aan het werk is."

Toch vindt Wolff dat de tweestrijd binnen een team niet geheel aan banden gelegd moet worden. "Je wilt de absolute wil om te winnen niet wegnemen bij de coureurs. Je kan niet verwachten dat ze zich achter het stuur als puppy's gedragen."

Over twee weken kunnen Verstappen en Ricciardo revanche nemen voor hun botsing in Azerbeidzjan. In Barcelona wordt dan de vijfde Grand Prix van het seizoen verreden.