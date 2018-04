Verstappen en Ricciardo krijgen allebei reprimande na crash

"Verstappen maakte twee relatief kleine bewegingen, maar Ricciardo gaf toe dat zijn laatste passeeractie te laat werd ingezet", luidt het oordeel van de wedstrijdleiding. De reprimande heeft voor nu geen verdere gevolgen. Als een coureur drie keer in één seizoen een reprimande ontvangt, krijgt hij een gridstraf van tien plaatsen.

"Hoewel het voor de stewards duidelijk was dat het incident ontstond door de manoeuvres van auto 33 (Verstappen, red.), had ook auto 3 (Ricciardo, red.) een aandeel in het incident", meldt de FIA. "Beide coureurs hebben spijt betuigd over hun bijdrage aan het incident tijdens het gesprek met de stewards."

Ricciardo viel met nog twaalf rondes te gaan de vierde plek van Verstappen aan toen het drama zich voltrok voor Red Bull. Verstappen week tijdens zijn verdedigende actie op het rechte lange stuk tweemaal licht van zijn lijn af. Dat is in de remzone slechts eenmaal toegestaan, maar op volle snelheid mag er meer.

Ricciardo knalde aan het einde van het rechte stuk hard achterop zijn teamgenoot. Voor beide coureurs was de race direct ten einde.

Schuld

Alle betrokkenen wilden kort na de race elkaar niet de schuld geven van de crash. "Dit is slecht voor het team", zei Verstappen tegen Ziggo Sport. "Er zijn zoveel mensen aan het werk voor ons twee en dan gebeurt dit, dat mag gewoon niet."

"Het maakt niet uit wiens fout het is, het mag gewoon niet gebeuren dat twee teamgenoten elkaar van de baan rijden", zei de 20-jarige Limburger.

Ricciardo ontweek de vraag over wie er schuldig was. "Ik wil mijn excuses aanbieden aan het team. Ik heb een paar herhalingen gezien, maar wil er nog wel meer zien. Ik laat het aan de tv-kijkers en de fans om te oordelen wie er fout zat."

"De race eindigt met het slechtste scenario voor beide auto's", beaamde Ricciardo. "Dit bezorgt iedereen een heel slecht gevoel."

Zonder respect

Red Bull-adviseur Helmut Marko vond dat beide coureurs niet vrijuit gingen. "Ze racen met elkaar, maar zonder respect voor elkaar", zei de Oostenrijker. "Ze hebben hier allebei schuld aan."

In tegenstelling tot sommige andere teams in de Formule 1 laat Red Bull zijn coureurs vrijuit tegen elkaar racen. "We hebben niet over de teamradio geroepen dat Max hem voorbij moest laten gaan", zei Marko.

Tijdens de race in Baku vochten Verstappen en Ricciardo meerdere pittige gevechten uit. Bij een eerdere verdedigende actie raakte Verstappen al het wiel van zijn Australische teamgenoot.

"Die eerdere actie was scherp maar fair, denk ik", zei Verstappen. "Dat gold voor alle acties, behalve de laatste."

Hamilton

De chaotische race op het Baku Street Circuit werd gewonnen door Lewis Hamilton, die met nog drie rondes te gaan profiteerde van een lekke band bij zijn leidende teamgenoot Valtteri Bottas. WK-leider Sebastian Vettel probeerde kort daarvoor Bottas te passeren, maar verremde zich en werd uiteindelijk vierde.

Voor Verstappen verloopt 2018 vooralsnog zwaar teleurstellend. In Bahrein viel hij uit na een touché met Hamilton. Bij de races in Australië en China kwam hij niet verder dan respectievelijk de zesde en vijfde plaats. Na vier Grands Prix is hij slechts achtste in de WK-stand.