Verstappen valt uit na crash met teamgenoot, Hamilton wint in Baku

Wereldkampioen Hamilton werd op het podium geflankeerd door Ferrari-coureur Kimi Raikkonen (tweede) en Sergio Perez van Force India.

Op twaalf ronden van het einde ging het mis voor Verstappen toen hij met zijn teamgenoot om de vierde plek streed. Ricciardo wilde Verstappen inhalen en reed hem daarbij van achteren aan.

De Australiër zelf kon ook niet verder, waardoor Red Bull zonder punten eindigde in Baku. Beide coureurs kregen na de race een reprimande van de wedstrijdleiding voor het incident.

Verstappen en Ricciardo vochten meerdere felle gevechten uit, waarbij er al eerder een touché was tussen de teamgenoten. Door de harde wind in Baku moesten de coureurs continu alert zijn om hun auto onder controle te houden op het smalle stratencircuit.

Bij een aanval in de laatste rondes op de leidende positie van Valtteri Bottas verremde de van pole position gestarte WK-leider Sebastian Vettel zich, waardoor de Duitser terugviel naar de vierde plek.

In de absolute slotfase kreeg Bottas in leidende positie een lekke band nadat hij over een brokstuk reed, waardoor hij uitviel en een zeker lijkende zege uit zijn handen zag glippen. Hamilton profiteerde van alle chaos door na zes races zonder zege eindelijk weer eens te winnen.

Uitvallers

Bij de start wist Verstappen met moeite zijn vijfde plek te behouden. Achter hem vielen Esteban Ocon (na een botsing met Kimi Raikkonen) en Sergey Sirotkin (touché met Fernando Alonso) al in de eerste ronde uit.

De race moest vijf rondes lang geneutraliseerd worden met een safetycar vanwege de brokstukken op de baan. Toen het circuit weer vrijgegeven werd, wist Verstappen Ricciardo te passeren en de vierde plek te veroveren.

Enkele rondes later moest Verstappen die plek afstaan aan Carlos Sainz. De coureur van Renault was op het lange rechte stuk met zijn zachtere band (ultrasoft om supersoft) sneller dan Verstappen.

Ook de tweede Renault-coureur Nico Hülkenberg haalde de jonge Nederlander in, maar De Duitser werd even later de derde uitvaller doordat hij met zijn achterband de muur raakte op het smalste deel van het circuit.

Felle duels

Vooraan namen leider Vettel en Mercedes-coureurs Hamilton en Bottas snel afstand van de rest van het veld. De coureurs van Red Bull vochten felle duels uit om de vijfde plek, waarbij Verstappen bij een verdedigende actie het wiel van Ricciardo raakte. Beide coureurs van Red Bull klaagden over de teamradio over een probleem met de batterij van de auto.

Verstappen heroverde de vierde plaats toen Sainz als eerste een reguliere pitstop maakte. Hamilton ging als eerste van de top drie naar binnen en bleef Verstappen zelfs voor bij het uitkomen van de pitstraat.

Vettel maakte in de dertigste ronde zijn pitstop, waardoor Bottas aan de leiding kwam. Enkele rondes later wist Ricciardo bij zijn derde poging Verstappen wel te passeren, waardoor de Limburger naar de vijfde plek zakte.

Red Bull koos voor heel late pitstops, zodat beide coureurs op de ultrasoftbanden in de slotfase de aanval op de top drie konden openen.

Crash Verstappen

Verstappen kwam vlak voor zijn teamgenoot de baan op, maar kort daarna ging het helemaal mis voor het team van Red Bull. Verstappen probeerde voor het ingaan van een bocht zijn positie te verdedigen ten opzichte van zijn teamgenoot Ricciardo, die vervolgens achterop hem knalde.

De safteycar moest de baan op om beide bolides te bergen. Bottas maakte gebruik van de situatie door zijn bandenwissel te laten uitvoeren en behield de leiding ten koste van Vettel.

Achter de safetycar verloor Romain Grosjean de controle over zijn wagen, waardoor de Haas-coureur de zesde uitvaller werd. Met nog maar vier rondes te gaan verdween de safetycar van de baan.

Vettel opende direct de aanval op Bottas, maar verremde zich in bocht 1. Daardoor konden Bottas, Hamilton en Raikkonen de Duitser voorbij.

Met de zege voor het grijpen kreeg Bottas een lekke band, nadat hij over een brokstuk reed. Hamilton profiteerde van de pech van zijn teamgenoot en won de race waarin hij alleen in de laatste drie rondes aan de leiding reed.