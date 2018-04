Hamilton: 'Tweede en derde plek in kwalificatie geven Mercedes boost'

Beide coureurs moesten zaterdag niet voor het eerst Ferrari-rijder Sebastian Vettel voor zich dulden, maar het kleine verschil biedt volgens Hamilton veel perspectief.

"We doen volop mee. Ik ga het Sebastian morgen zo moeilijk mogelijk maken. We hebben er het maximale uit gehaald en het zit heel, heel dicht bij elkaar. Ik verloor in de laatste sector wat tijd en Sebastian deed het uitstekend", zei de Brit na de kwalificatie.

"Ferrari is al het hele weekend het snelste team en ze hebben natuurlijk een geweldige auto dit jaar. Ik ben heel blij met het werk van het team na gisteren."

Hamilton doelde daarmee op zijn teleurstellende vijfde tijd in de tweede vrije training van vrijdag. Teamgenoot Bottas deed het toen iets beter met een vierde plek, maar het verschil met de top drie - Daniel Ricciardo, Kimi Raikkonen en Max Verstappen - was aanzienlijk.

"We zijn druk bezig en het is zeker positief dat we zo dicht bij Ferrari zitten. Het geeft een boost dat Valtteri en ik meedoen. Het is moeilijk om in te halen, maar we gaan er alles aan doen", aldus de viervoudig wereldkampioen.

Vettel

Concurrent Vettel was vanzelfsprekend te spreken met zijn poleposition, maar de Duitser is op zijn hoede voor de race van zondag op het Baku Street Circuit.

"Het zal een heel intense race worden. Er kan hier van alles gebeuren en safetycars zijn niet ondenkbaar", aldus Vettel, die net als Hamilton vier keer wereldkampioen werd en vrijdag een zeer teleurstellende tweede vrije training kende.

"Het positieve is dat onze auto gewoon heel goed was. Dat zal morgen dus ook voor een goed resultaat moeten zorgen. Gisteren had ik wat problemen met het vertrouwen in de auto, maar vandaag ging het weer vanzelf."

Achter Vettel, Hamilton en Bottas completeert Red Bull Racing-rijder Ricciardo de voorste twee startrijen. De Australiër hield teamgenoot Verstappen, die als vijfde start, in de kwalificatie net achter zich.

De Grand Prix van Azerbeidzjan begint zondag om 14.10 uur Nederlandse tijd.