Verstappen baalt ervan dat hij plek op tweede startrij nog uit handen gaf

Het verschil tussen de twee Red Bull Racing-coureurs was slechts acht honderdsten in het nadeel van Verstappen: 1.41,911 om 1.41,994. De Limburger start zodoende als vijfde.

"Op dit circuit is het een beetje gokken in de laatste sector, waar je de goede slipstream moet zien te pakken", zei Verstappen tegen Ziggo Sport over de slotfase van de kwalificatie op het Baku Street Circuit.

"Ik heb altijd alleen gereden, behalve de laatste run. Het was fout om een beetje lang te wachten, want ik bleef heel lang in de pitbox wachten tot er iemand wegreed. Mijn voorbanden waren koud in de laatste run ten opzichte van toen ik alleen reed."

Verstappen verwijt zowel zichzelf als zijn team overigens niets. "Je moet een beetje geluk hebben dat het goed uitkomt. Nu hebben we iets te lang gewacht met het opwarmen van de banden, waardoor ik te veel tempratuur aan de voorkant verloor."

Wind

Er stond zaterdag al een flinke wind in Baku en de voorspelling is dat de coureurs daar zondag bij de race nóg meer last van zullen hebben.

"De wind stond in dezelfde richting als morgen, maar nog niet zo extreem. Morgen wordt het nog erger. We gaan het zien", aldus Verstappen, die de Grand Prix net als de meeste coureurs begint op supersofts. "Iedereen start erop, behalve Kimi Raikkonen. Dus ik denk niet dat het heel veel zal uitmaken, maar het helpt wel om de eerste run langer door te komen."

De race in Azerbeidzjan begint zondag om 14.10 uur (Nederlandse tijd). Vorig jaar haalde Verstappen de finish niet in Baku, want toen viel hij uit met een motorprobleem.