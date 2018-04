Vijfde startplek Verstappen bij GP Azerbeidzjan, Vettel pakt pole position

Verstappen had lange tijd de vierde tijd in de Q3, maar in de laatste minuut zette Daniel Ricciardo een iets snellere tijd neer waardoor de Australiër zondag voor de Nederlander start. Het verschil tussen coureurs van Red Bull was slechts acht honderdsten: 1.41,911 om 1.41,994.

Vettel klokte in zijn Ferrari 1.41,498 en Lewis Hamilton zette de tweede tijd neer. De Brit van Mercedes kwam tot 1.41,677 en zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas (1.41,837) begint zondag vanaf de derde plaats.

Verstappen en Ricciardo wisten wel Kimi Raikkonen achter zich te houden. De Fin van Ferrari stelde teleur met de zesde tijd: 1.42,490.

De Fransman Esteban Ocon (Force India) klokte de zevende tijd, de Mexicaan Sergio Perez (Force India) werd achtste en de Duitser Nico Hülkenberg (Renault) negende, maar hij gaat vanwege een versnellingsbakwissel vijf plaatsen achteruit op de grid. Carlos Sainz (Renault) zal daardoor starten als negende, ondanks dat de Spanjaard de tiende tijd neerzette.

Eindstand kwalificatie GP Azerbeidzjan 1. Sebastian Vettel (Ferrari): 1.41,498

2. Lewis Hamilton (Mercedes): 1.41,677

3. Valtteri Bottas (Mercedes): 1.41,837

4. Daniel Ricciardo (Red Bull): 1.41,911

5. Max Verstappen (Red Bull): 1.41,994

6. Kimi Raikkonen (Ferrari): 1.42,490

7. Esteban Ocon (Force India): 1.42,523

8. Sergio Perez (Force India): 1.42,547

Derde keer

Het is al de derde keer op rij dat Vettel mag starten van pole position, nadat hij in Bahrein en China ook al de snelste was in de kwalificatie. Alleen bij de openingsrace begon Hamilton vanaf de eerste plaats.

In Baku leek niet Hamilton, maar teamgenoot Raikkonen de grootste bedreiging voor de 30-jarige Vettel. De 38-jarige Raikkonen, die al vijf jaar wacht op een Grand Prix-zege, leek kort voor het einde op weg naar de snelste tijd, maar door een stuurfout ging het alsnog mis.

Overigens zette Vettel eerder op de dag ook al de snelste tijd (1.43,091) neer in de derde vrije training, voor Hamilton (1.43,452) en Raikkonen (1.43,493) voor. Verstappen klokte bij de vrije training de vierde tijd.

WK-stand

De race in Azerbeidzjan begint zondag om 14.10 uur (Nederlandse tijd). Vettel verdedigt in Baku zijn leidende positie in de WK-stand.

De viervoudig wereldkampioen, die dit jaar de races in China en Bahrein won, heeft 54 punten en dat zijn er negen meer dan Hamilton, de winnaar in Australië. Bottas completeert de top drie met veertig punten en Daniel Ricciardo (37) en Raikkonen (30) staan respectievelijk vierde en vijfde.

Verstappen staat met achttien punten op een teleurstellende achtste plaats. De 20-jarige Limburger hoopt in Azerbeidzjan voor het eerst in 2018 het podium te halen.