Verstappen heeft vertrouwen in goede race na eerste trainingen in Baku

"Dit circuit draait om vertrouwen. Daar kun je hier veel tijd mee winnen en ik voel me goed hier", zegt Verstappen op zijn eigen website.

De eerste vrije training moest de Limburger voortijdig staken. Met nog een klein uur te gaan verloor hij de controle over zijn auto en belandde in de muur, waardoor hij de sessie niet kon voortzetten.

"Zonde van de eerste vrije training", baalt Verstappen. "Het was mijn schuld. Ik verloor de achterkant van de wagen en spinde."

Ondanks de crash kon hij later op de dag 'gewoon' in actie komen bij de tweede vrije training. "Complimenten voor de monteurs", prijst hij de technici van Red Bull. "Ach, dat hoort een beetje bij een eerste training op een stratencircuit. Ik maak me er verder niet druk om."

Motor

In de tweede training realiseerde Verstappen de derde tijd achter zijn teamgenoot Daniel Ricciardo en Ferrari-coureur Kimi Raikkonen. In de slotfase reed hij echter langzaam over het circuit vanwege problemen met zijn motor.

Volgens de 20-jarige coureur is er niets beschadigd aan de krachtbron van de RB14. "We waren aan het einde van de tweede vrije training even bang voor een motorprobleem, maar dat valt mee. Er is geen schade, het was iets met een sensor."

Verstappen kijkt verder met een goed gevoel terug op de laatste sessie. "Ik heb in de tweede training alle geplande dingen kunnen doen. Uiteindelijk was het dus een prima dag. In de lange runs was de auto erg goed, dus het ziet er voor de race goed uit", besluit hij.

Revanche

De Red Bull-coureur hoopt zich in Azerbeidzjan te revancheren voor zijn teleurstellende seizoensstart. Na een zesde plek in Australië eind maart viel hij in Bahrein al vroeg uit en vergooide hij twee weken geleden in China een mogelijke zege door een foute inhaalactie bij Vettel.

De derde training en de kwalificatie worden zaterdagmiddag verreden, waarna de race zondag om 14.10 uur begint.