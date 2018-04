Derde tijd Verstappen in tweede training, Ricciardo snelste in Baku

Verstappen, die in totaal 27 ronden aflegde op het circuit in Baku, realiseerde op ultrasofts een tijd van 1.42,911. Daarmee was hij 0,116 seconde langzamer dan Ricciardo, die zijn snelste tijd eveneens op de zachtste banden neerzette.

In de slotfase van de tweede vrije training reed de 20-jarige Verstappen langzaam over het circuit omdat hij problemen met zijn motor had. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand was met de krachtbron van de RB14.

Ferrari-coureur Kimi Raikkonen nestelde zich tussen de twee Red Bull-coureurs op de tweede plaats. De Fin gaf met 1.42,864 slechts 0,069 seconde toe op Ricciardo.

Achter Verstappen kwamen Mercedes-coureurs Valtteri Bottas en Lewis Hamilton tot de respectievelijk vierde en vijfde tijd. Bottas was eerder op vrijdag nog de snelste in de eerste vrije training.

Vettel

Ferrari-coureur Sebastian Vettel kwam in de tweede sessie niet verder dan de elfde plaats. Op het moment dat de Duitser een snelle tijd wilde neerzetten, schoot hij rechtdoor.

De eerste vrije training moest Verstappen eerder op vrijdag nog voortijdig staken. De Limburger verloor met nog een klein uur te gaan de controle over zijn auto en belandde in de muur, waardoor hij de sessie niet kon voortzetten.

Verstappen hoopt zich in Azerbeidzjan te revancheren voor zijn teleurstellende seizoensstart. Na een zesde plek in Australië eind maart viel hij in Bahrein al vroeg uit en vergooide hij twee weken geleden in China een mogelijke zege door een foute inhaalactie bij Vettel.

De derde training en de kwalificatie worden zaterdagmiddag verreden, waarna de race zondag om 14.10 uur begint.