Verstappen moet eerste training voortijdig staken, Bottas snelste in Baku

De Nederlander van Red Bull Racing verloor met nog 55 minuten te gaan de controle over zijn auto in een bocht en belandde in de muur. Zijn RB14 was te zwaar beschadigd om de eerste training voort te zetten.

Verstappen had vlak daarvoor nog de snelste tijd neergezet op het Baku City Circuit. De Limburger ging rond in 1.45,559, een tijd die even later werd verbeterd door vijf coureurs.

Het is niet bekend wat de gevolgen zijn van de crash van de 20-jarige Verstappen, die zich in Baku juist hoopt te revancheren voor de teleurstellende seizoensstart.

Na een zesde plek in Australië eind maart, viel hij in Bahrein al vroeg uit en twee weken geleden in China vergooide Verstappen een mogelijke zege door een foute inhaalactie bij Ferrari-coureur Sebastian Vettel.

Bottas

De snelste tijd in de eerste vrije training in Baku werd neergezet door Valtteri Bottas. De coureur van Mercedes, die twee weken geleden tweede werd in de Grand Prix van China, klokte een tijd van 1.44,242.

Bottas was daarmee sneller dan onder anderen Ricciardo (1.44,277) en Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton (1.45,200), die respectievelijk de tweede en vierde tijd klokten.

Sergio Perez van Force India zorgde voor een verrassing door vlak voor het einde van de eerste training een snellere tijd neer te zetten dan Hamilton, waarmee hij de derde snelste coureur was (1.45,075).

Ferrari-coureur Sebastian Vettel, die al twee Grand Prix-zeges op zijn naam heeft staan dit seizoen, kwam niet verder dan de tiende tijd. Zijn teamgenoot Kimi Raikkonen deed het met de vijftiende tijd nog minder.

Vrijdag staat vanaf 15.00 uur ook de tweede vrije training op het programma. De derde training en de kwalificatie worden zaterdagmiddag verreden, waarna de race zondag om 14.10 uur begint.