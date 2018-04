Verstappen gaat in Azerbeidzjan proberen gecontroleerder te rijden

Door een foute inhaalactie bij Ferrari-coureur Sebastian Vettel in het slot van de race in China vergooide Verstappen zijn kansen op de zege. Het kwam de coureur van Red Bull Racing op veel kritiek te staan, maar hij is niet van plan zijn rijstijl drastisch aan te passen.

"Je moet leren van de fouten die je maakt. Dat betekent niet dat ik langzaam moet gaan rijden, want ik ben hier niet om de baan op te vullen. Misschien kan ik wel iets gecontroleerder rijden", zei Verstappen in aanloop naar de Grand Prix in Baku van zondag.

Door zijn tegenvallende vijfde plek in China beleeft de 20-jarige Limburger vooralsnog een teleurstellende seizoensstart. Na een zesde plek in Australië, waar inhalen vrijwel onmogelijk was, viel hij in Bahrein al in de beginfase uit.

Resultaten

Hoewel Verstappen in nog geen enkele race een podiumplek wist te bemachtigen, wil de drievoudig Grand Prix-winnaar niet wanhopen. Hij is vooral positief over wat de auto van Red Bull tot nu toe laat zien.

"Ik zie veel positieve dingen. Over het algemeen is de racepace dit seizoen juist goed, alleen de resultaten blijven op dit moment nog uit. Gelukkig zijn we pas drie races onderweg en hebben we er nog achttien te gaan."

De eerste twee vrije trainingen voor de Grand Prix van Azerbeidzjan staan vrijdag om 11.00 en 15.00 uur op het programma. De derde training en de kwalificatie worden zaterdagmiddag verreden, waarna de race zondag om 14.10 uur begint.